Donald Trump szívesen viszontlátná nevét fontos közlekedési csomópontokon

Több forrás is megerősítette az NBC News-nak, hogy az amerikai kormány azzal kereste meg Chuck Schumer demokrata frakcióvezetőt, New York szenátorát, hogy a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtér és a világ egyik legnagyobb közlekedési csomópontja, a New York-i Penn Station vegye fel Donald Trump elnök nevét – írja a 444.

Az átnevezésért cserébe a kormány azt ígérte, hogy folyósítja az amúgy már odaítélt támogatást egy közlekedési gigaberuházáshoz.

Az értesülést se Chuck Schumer, sem pedig a Fehér Ház nem kommentálta. Az említett projekt egy régóta tervezett, New York és New Jersey közötti alahút a Hudson folyó alatt. A projekt milliók életét tenné egyszerűbbé, és úgy vélik, jelentős gazdasági fellendülést is hozna.

A megvalósításhoz szükséges forrást azonban a kormányzat különböző indokokkal visszatartja, ami miatt New York és New Jersey államoik is pert indított már.

New York állam másik demokrata szenátora, Kirsten Gillibrand kijelentette, hogy a néhasználati jogok nem képezhetik alku tárgyát, egyben felszólította a Trump-kormányzatot, hogy a saját céljaik helyett helyezzék előtérbe az emberek érdekeit.

A washingtoni reptér átnevezésére a republikánusok már beadtak egy törvényjavaslatot, egy floridai képviselő pedig a Palm Beach-i reptér nevébe is beletenné az elnök nevét.