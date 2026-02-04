ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.53
usd:
321.66
bux:
0
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Nyitókép: Getty Images/John Baggaley

1200 milliárd dollár sorsáról döntöttek Amerikában

Infostart / MTI

Az amerikai képviselőház republikánus többsége kedden megszavazta a kormányzati intézmények finanszírozásáról szóló törvényt, aminek nyomán újraindulhatnak a február elején leállt kormányzati intézmények.

Az alsóházi végső szavazáson a demokraták egységes elutasítása mellett fogadták el az 1200 milliárd dolláros költségvetési törvényt, ami szeptember végéig biztosítja a kulcsfontosságú kormányzati intézmények és minisztériumok finanszírozását. Az érintett intézmények között szerepel a hadügyi (Pentagon), a munkaügyi, oktatási, egészségügyi és lakásügyi minisztérium.

A szövetségi törvényhozás felsőháza, a szenátus pénteken egy kompromisszumot követően fogadta el a törvényt, amiből kimaradt a belbiztonsági minisztérium (DHS) és intézményeinek hosszú távú finanszírozása a bevándorlási hatóság fellépése körüli viták miatt. A jogszabály ezt követően kerülhetett végszavazásra a képviselőház elé.

A DHS működése két hétre biztosított, a demokraták azt követelik, hogy a minisztérium működtetésének finanszírozásához való hozzájárulásuk fejében törvényben korlátozzák az illegális bevándorlás elleni fellépés végrehajtására hivatott Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) jogköreit, tiltsák meg az ügynökök számára a maszk viselését.

A kérdésről politikai vita indul, amellyel kapcsolatban Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke kedden kijelentette, hogy a törvényhozás abban nem akadályozhatja meg a szövetségi hatóságot, hogy az ország érvényben lévő bevándorlási törvényeit végrehajtsa.

A demokraták álláspontja szerint a bevándorlási ügynökök a Minneapolisban és környékén zajló átfogó intézkedéssorozat során törvénysértő módon léptek fel.

Republikánus törvényhozók arra hívták fel a figyelmet, hogy a belbiztonsági minisztérium intézményeinek működését fenyegető vita nem érinti a bevándorlási hatóságot, amely már elfogadott költségvetéssel rendelkezik, hanem egy elhúzódó politikai folyamat a szintén a minisztériumhoz tartozó parti őrséget, a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseket végző szervezetet (TSA) és a vészhelyzeti ügynökséget (FEMA) foszthatja meg a működését biztosító forrásoktól.

Kezdőlap    Külföld    1200 milliárd dollár sorsáról döntöttek Amerikában

egyesült államok

washington

finanszírozás

kormányzat

kormányzati intézmények

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Nipah-vírus – Eldördülhet-e valaha a startpisztoly?

Jelenleg sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén nem azonosítottak Nipah-vírussal fertőzött esetet – mondta az InfoRádióban az egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes országos tisztifőorvos. Torma Albert arról is beszélt, van-e esély arra, hogy világjárvány alakul ki.
VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Folyamatosan bombáznak az oroszok, elsötétültek Ukrajna nagyvárosai - Szerdai híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Oroszország példátlanul súlyos ballisztikusrakéta-támadást hajtott végre Ukrajna energiaellátó rendszere ellen: több nagyváros, köztük Harkiv és Kijev, szinte teljesen áram és fűtés nélkül maradt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapás annyira súlyos, hogy az a béketárgyalások következő körére is hatással lesz - az egyeztetések elvileg ma folytatódnak. Közben az oroszok nagy erőkkel ostromolják Pokrovszk és Huljajpole térségét, mindkét városban már csak pár házat tartanak az ukrán védők. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

El is búcsúzhatunk a téltől? Eszement időjárás lesz ma, mutatjuk, hány fokot mérhetünk az országban

Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 08:02
Leszámolás áldozata lett Moammer Kadhafi egykori líbiai vezető fia
2026. február 4. 07:41
Visszahívták a nyugdíjból a világ első lopakodó harci gépeit, nyomós okuk volt rá
×
×
×
×