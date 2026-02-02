Történelmi az idei Grammy – képek

A díjátadó másik főszereplője Kendrick Lamar volt, aki összesen öt Grammyt vihetett haza, az év dala Billie Eilish-é lett. Az esemény politikai felhangokat is hordozott: számos előadó élesen bírálta a Trump-adminisztráció bevándorlási fellépését - írta a nytimes.com.
A 68. alkalommal, ezúttal a Crypto.com Arenában megrendezett Grammy-díjátadón a streaming platformokat uraló, és a jövő vasárnapi Super Bowl (amerikaifutball-döntő) felidejében is fellépő Bad Bunny hazája, Puerto Rico tradicionális hangzását az elektronikai bitekkel vegyítő Debí Tirar Más Fotos című albumával lett a kategória legjobbja, a Grammy történetében első spanyol nyelvű előadóként győzedelmeskedve.
A rapperkirály Kendrick Lamar öt díjával ezúttal mindenkit lekörözött. Ezek sorában SZA-val közös száma, a Luther lett az év felvétele, a GNX a legjobb rap album, és a mostanra felhalmozott 27 Grammy-jével immár ő az első a rapperek között.
Az est során számos sztár – köztük Billie Eilish, Carole King és Justin Bieber – viselt „ICE out” feliratú kitűzőt, tiltakozva az amerikai bevándorlási politika ellen, Bad Bunny pedig a legjobb városi zene kategória (best música urbána) díjának átvételekor követelte az ICE, azaz az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala egységeinek kivonását. „Nem vagyunk vadak, nem vagyunk állatok, nem vagyunk idegenek. Emberek vagyunk és amerikaiak” – mondta.
Billie Eilish, akinek Wildflower című száma az év dala lett, úgy fogalmazott a színpadon: „senki sem illegális az ellopott országban. Harcolnunk kell, beszélnünk és tiltakoznunk”. A fiatal brit énekesnő, Olivia Dean, aki a legjobb új előadó lett, arról beszélt, hogy ő egy bevándorló unokája.
Ami a további érdekesebb kategóriákat illeti, Jelly Rollé lett a legjobb kortárs country album (Beautifully Broken), a brit Lola Young kapta a legjobb pop szólóelőadás díjat a Messyért, míg Lady Gaga vitte el a legjobb vokális popalbum elismerését a Mayhemért. Első alkalommal díjazták Grammy-vel a K-pop műfajt: Golden és a KPop Demon Hunters lett a vizuális médiának írt legjobb dal.
Leon Thomasé lett a legjobb R&B album (Mutt) és a legjobb hagyományos R&B előadás (Vibes Don't Lie), a veterán rockcsapat, a Cure az alternatív rock előadás kategóriát nyerte meg az Alone-nal, illetve győzött a legjobb alternatív albumok között is (Songs of a Lost World). A baltimore-i hard-rock csapaté, a Turnstile-é lett a legjobb rockalbum (Never Enough) és a legjobb metál előadás (Birds). Hangoskönyvéért a dalai lámát is díjazták.
A show élő produkciói között Lady Gaga Abracadabra című slágerét adta elő, Justin Bieber bokszeralsóban és zokniban a Yukont énekelte el. Az elmúlt egy év során elhunyt zenészek előtt tisztelegve bejátszásokban Bruce Springsteen Brian Wilsonról (Beach Boys), John Mayer Bob Weirről (Grateful Dead) beszélt. Egy húszperces élő részben Post Malone Ozzy Osbourne dalaiból énekelt, Lauryn Hill Roberta Fleck és D'Angelo előtt tisztelgett, csatlakozott hozzá Bilal, John Legend, Jon Batiste, Raphael Saadiq és mások is.