Történelmi az idei Grammy – képek

A díjátadó másik főszereplője Kendrick Lamar volt, aki összesen öt Grammyt vihetett haza, az év dala Billie Eilish-é lett. Az esemény politikai felhangokat is hordozott: számos előadó élesen bírálta a Trump-adminisztráció bevándorlási fellépését - írta a nytimes.com.

A 68. alkalommal, ezúttal a Crypto.com Arenában megrendezett Grammy-díjátadón a streaming platformokat uraló, és a jövő vasárnapi Super Bowl (amerikaifutball-döntő) felidejében is fellépő Bad Bunny hazája, Puerto Rico tradicionális hangzását az elektronikai bitekkel vegyítő Debí Tirar Más Fotos című albumával lett a kategória legjobbja, a Grammy történetében első spanyol nyelvű előadóként győzedelmeskedve.

Kendrick Lamar amerikai rapénekes a legjobb rapalbumért járó elismeréssel a Grammy-díjak 68. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Crypto.com Arénában 2026. február 1-jén. Lamar a GNX albumáért vehette át az elismerést. MTI/AP/Invision/Chris Pizzello

A rapperkirály Kendrick Lamar öt díjával ezúttal mindenkit lekörözött. Ezek sorában SZA-val közös száma, a Luther lett az év felvétele, a GNX a legjobb rap album, és a mostanra felhalmozott 27 Grammy-jével immár ő az első a rapperek között.

Az est során számos sztár – köztük Billie Eilish, Carole King és Justin Bieber – viselt „ICE out” feliratú kitűzőt, tiltakozva az amerikai bevándorlási politika ellen, Bad Bunny pedig a legjobb városi zene kategória (best música urbána) díjának átvételekor követelte az ICE, azaz az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala egységeinek kivonását. „Nem vagyunk vadak, nem vagyunk állatok, nem vagyunk idegenek. Emberek vagyunk és amerikaiak” – mondta.

Billie Eilish, akinek Wildflower című száma az év dala lett, úgy fogalmazott a színpadon: „senki sem illegális az ellopott országban. Harcolnunk kell, beszélnünk és tiltakoznunk”. A fiatal brit énekesnő, Olivia Dean, aki a legjobb új előadó lett, arról beszélt, hogy ő egy bevándorló unokája.

Billie Eilish amerikai énekesnõ- dalszerzõ a Grammy-díjak 68. átadási ünnepségén a Los Angeles-i Crypto.com Arénában 2026. február 1-jén. Billie Eilish és testvére, Finneas OConnell amerikai dalszerzõ a Wildflower címû dalukért az év daláért járó elismerést vehette át. MTI/EPA/Jill Connelly

Ami a további érdekesebb kategóriákat illeti, Jelly Rollé lett a legjobb kortárs country album (Beautifully Broken), a brit Lola Young kapta a legjobb pop szólóelőadás díjat a Messyért, míg Lady Gaga vitte el a legjobb vokális popalbum elismerését a Mayhemért. Első alkalommal díjazták Grammy-vel a K-pop műfajt: Golden és a KPop Demon Hunters lett a vizuális médiának írt legjobb dal.

Leon Thomasé lett a legjobb R&B album (Mutt) és a legjobb hagyományos R&B előadás (Vibes Don't Lie), a veterán rockcsapat, a Cure az alternatív rock előadás kategóriát nyerte meg az Alone-nal, illetve győzött a legjobb alternatív albumok között is (Songs of a Lost World). A baltimore-i hard-rock csapaté, a Turnstile-é lett a legjobb rockalbum (Never Enough) és a legjobb metál előadás (Birds). Hangoskönyvéért a dalai lámát is díjazták.

Beverly Hills, 2026. január 12. Udrey Nuna amerikai, valamint Ejae és Rei Ami dél-koreai énekesnõ (b-j), miután átvették a legjobb betétdalnak járó elismerést a K-Pop Démonvadászok (Kpop Demon Hunters) animációs film Golden címû daláért az amerikai filmes és televíziós Golden Globe-díjak 83. átadási ünnepségén. MTI/EPA/Chris Torres

A show élő produkciói között Lady Gaga Abracadabra című slágerét adta elő, Justin Bieber bokszeralsóban és zokniban a Yukont énekelte el. Az elmúlt egy év során elhunyt zenészek előtt tisztelegve bejátszásokban Bruce Springsteen Brian Wilsonról (Beach Boys), John Mayer Bob Weirről (Grateful Dead) beszélt. Egy húszperces élő részben Post Malone Ozzy Osbourne dalaiból énekelt, Lauryn Hill Roberta Fleck és D'Angelo előtt tisztelgett, csatlakozott hozzá Bilal, John Legend, Jon Batiste, Raphael Saadiq és mások is.