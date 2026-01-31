ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
helyszínt biztosító rendőr a New York-i Hilton Szálloda előtt 2024. december 4-én, miután a nagyváros Manhattan negyedében lőfegyverrel meggyilkolták Brian Thompsont, a UnitedHealthcare amerikai egészségbiztosító társaság vezérigazgatóját. A tettes egyelőre szökésben van.
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Megússza a halált egy gyilkossággal vádolt férfi

Infostart

Margaret Garnett szövetségi bíró elutasította azokat a vádpontokat Luigi Mangione ügyében, amelyek lehetővé tették volna a halálbüntetés kiszabását. A döntés értelmében a 27 éves vádlottra – bűnösségének megállapítása esetén – legfeljebb tényleges életfogytiglani börtönbüntetés várhat.

A vád szerint Mangione 2024 decemberében lőfegyverrel gyilkolta meg Brian Thompsont, a UnitedHealthcare vezérigazgatóját. Az ügy jelentős politikai és jogi visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban - írja a 24.hu.

A bírói döntés alapja a Legfelsőbb Bíróság korábbi határozataira vezethető vissza. A bíró szerint a lőfegyverrel elkövetett emberölés szövetségi vádpontja jogilag összeegyeztethetetlen a fennmaradó zaklatási (stalking) vádpontokkal, ezért a legsúlyosabb minősítést ejteni kellett.

Az ügyészség korábban határozottan a halálbüntetés mellett érvelt. Pam Bondi főügyész közvetlen utasítására törekedtek a legsúlyosabb ítéletre, összhangban Donald Trump elnök közbiztonsági programjával.

„Brian Thompson lelövése előre megfontolt, hidegvérű gyilkosság volt, amely sokkolta Amerikát” – érvelt korábban a főügyész, hangsúlyozva az erőszakos bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés szükségességét.

A folytatás

Luigi Mangione korábban ártatlannak vallotta magát minden ellene felhozott vádban. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, tárgyalása a tervek szerint 2026 szeptemberében kezdődik az esküdtek kiválasztásával.

Kezdőlap    Külföld    Megússza a halált egy gyilkossággal vádolt férfi

gyilkosság

usa

unitedhealthcare

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.
 

Deutsch, Magyar, Vitályos - politikusok is emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben

Elhunyt Fenyő Miklós

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom

Az EU-val kokettál, de Putyin vadászgépeit építhetné a feltörekvő fegyvernagyhatalom

Alig írták alá a szabadkereskedelmi egyezményt az Európai Unióval, máris kérdőjelek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy India milyen mértékben lesz leválasztható Oroszországról. A két országnak már az ukrán háború kitörése előtt is szoros gazdasági kapcsolatai voltak, és az újabb közös fegyverprojekt egy veszélyes kaput nyit ki az EU és India között kötött biztonsági együttműködés tekintetében is, hiszen az érzékeny információk esetleges szivárgása komoly kockázatot jelenthet. Az sem kizárt azonban, hogy a már szinte véglegesnek mondott közös vadászgépfejlesztés híre mögött más szándékok állnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható

Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható

A Doomsday Clock története során soha nem állt még ilyen közel az éjfélhez. A legfőbb okok: atomfegyverek, klímaválság, mesterséges intelligencia.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 10:25
Népszavazás jön Ausztriában a katonai szolgálat meghosszabbításáról
2026. január 31. 06:30
Újabb fordulat Alex Pretti lelövésének ügyében
×
×
×
×