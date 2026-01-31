Megússza a halált egy gyilkossággal vádolt férfi

A vád szerint Mangione 2024 decemberében lőfegyverrel gyilkolta meg Brian Thompsont, a UnitedHealthcare vezérigazgatóját. Az ügy jelentős politikai és jogi visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban - írja a 24.hu.

A bírói döntés alapja a Legfelsőbb Bíróság korábbi határozataira vezethető vissza. A bíró szerint a lőfegyverrel elkövetett emberölés szövetségi vádpontja jogilag összeegyeztethetetlen a fennmaradó zaklatási (stalking) vádpontokkal, ezért a legsúlyosabb minősítést ejteni kellett.

Az ügyészség korábban határozottan a halálbüntetés mellett érvelt. Pam Bondi főügyész közvetlen utasítására törekedtek a legsúlyosabb ítéletre, összhangban Donald Trump elnök közbiztonsági programjával.

„Brian Thompson lelövése előre megfontolt, hidegvérű gyilkosság volt, amely sokkolta Amerikát” – érvelt korábban a főügyész, hangsúlyozva az erőszakos bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés szükségességét.

A folytatás

Luigi Mangione korábban ártatlannak vallotta magát minden ellene felhozott vádban. Jelenleg előzetes letartóztatásban van, tárgyalása a tervek szerint 2026 szeptemberében kezdődik az esküdtek kiválasztásával.