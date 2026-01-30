ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.14
usd:
319.79
bux:
128944.92
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Az ukrán elnök bejelentette, mikor állnak készen az EU-csatlakozásra

Infostart / MTI

Zelenszkij nyilatkozott arról is: „nem lehetséges”, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy Putyin utazzon Kijevbe.

Ukrajna 2026 végére minden tárgyalási fejezet vonatkozásában készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra, a folyamat felgyorsítására az országa elleni orosz fenyegetés miatt van szükség – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak Kijevben nyilatkozva.

Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó Ukrajnával szomszédos, valamint a „baráti balkáni országok” nem állnak háborúban, és „nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij az Unian hírügynökség beszámolója szerint.

Hozzáfűzte: „Oroszország nem akarja, hogy európai ország legyünk, abban érdekeltek, hogy Ukrajna ne legyen tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak”. Ezért „ezt most prioritásként kezeljük, hogy biztosítsuk a jövőt”. Megfogalmazása szerint jelenleg „különböző reformok” és „különböző párbeszédek folynak a kvótákról és a kereskedelemről”. Ezt a folyamatot „hosszúnak” nevezte az ukrán államfő.

Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével folyó béketárgyalásokkal kapcsolatban az ukrán államfő kijelentette: az Egyesült Államok és Irán között „kialakult helyzet” miatt az eredetileg február elsejére Abu-Dzabiba kitűzött találkozó időpontja és helyszíne is megváltozhat. „Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki részt vegyen a találkozón, akivel megállapodtunk, mert mindenki visszajelzést vár” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy

területi kérdésekben még nem született kompromisszum

a tárgyalásokon, és megismételte, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medence térségéről. Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország „megszakította” a hadifoglyok cseréjét Ukrajnával, tavaly október óta nem született döntés ilyen lépésről.

Zelenszkij nyilatkozott arról is: „nem lehetséges”, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy Putyin utazzon Kijevbe.

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán elnök bejelentette, mikor állnak készen az EU-csatlakozásra

eu

ukrajna

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében meredeken nő az influenzás betegek száma, ami komoly terhelést ró az alapellátásra. A szakemberek felhívják a figyelmet: az influenza elleni védőoltás a járvány idején is hatékony védelmet nyújthat, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak érdemes felvenni.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Új év, új fejezet a kormány és Budapest csatájában: 12 milliárdot inkasszáltak a fővárostól

Újabb 11,7 milliárdot vontak le a fővárosi önkormányzat számlájáról szolidaritási hozzájárulás címén – adott hírt Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Facebook-oldalán. Szerinte az inkasszálás jogellenes, mivel azonnali jogvédelmet kértek a lépés ellen. A történtek arra engednek következtetni, hogy a kormány és a budapesti vezetés közti csörte idén is folytatódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett

Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett

Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Jerome Powell's term as Federal Reserve chairman will end in May - the bank has been under political pressure from the White House about how it sets interest rates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 13:45
Kaiser Ferenc az ukrajnai fegyvernyugvásról: van egy nagy probléma, átverhetnek az oroszok
2026. január 30. 13:21
Napok óta találgatják a hatalmas felvidéki robbanás eredetét
×
×
×
×