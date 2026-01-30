ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nem sok örömöt tartogat az időjárás a hétvégére

Infostart / MTI

Folytatódik a jellemzően borult, felhős idő a hétvégén is. A hőmérséklet csökken, visszatérnek a hajnali fagyok és vasárnap már sokfelé alakul napközben is fagypont alatt a maximum-hőmérséklet. Többfelé várható csapadék: az eső, havas eső mellett havazás, hószállingózás is lehet, a szél pedig olykor élénk lesz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteken délután a Dunántúlon síkvidéki részén havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás is előfordulhat. Legkisebb eséllyel a nyugati és az északkeleti határvidéken lehet csapadék. Többnyire mérsékelt lesz az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű.

Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő valószínű, inkább csak északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Több helyen is lehet számítani kisebb csapadékra: eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet az északkeleti tájakon élénk lökések kísérhetik. Reggel mínusz 4 és plusz 1, délután mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten valószínű a hidegebb, míg a déli tájakon az enyhébb idő.

Vasárnap döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan hószállingózás, gyenge hóesés, a déli megyékben kisebb havas eső, eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szelet kevés helyen élénk lökések kísérhetik.A minimum-hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de északkeleten ott, ahol hosszabb időre felszakad a felhőzet, ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű.

