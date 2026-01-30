ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek
A határsértőket szállító jármű belső tere. Illegálisan Magyarországra érkezett tizenhét emberre bukkantak a rendőrök az M1-esen Mosonmagyaróvárnál, egy furgonban. Az autópályán, az osztrák határhoz közel, úgynevezett kitereléses rutinellenőrzést tartottak, ebbe futott bele a furgon, amelynek rakterében rábukkantak a migránsokra, akik palesztinnak mondják magukat. Az elsődleges adatok alapján az embercsempész a szerb határ közelében vette fel a csoportot, és a Bécshez közeli Schwechatra tartott velük.
Nyitókép: MTI Fotó: Matusz Károly

Megállapodott a két bolgár embercsempész az ügyészséggel, érdekes döntést hoztak az ügyükben

Infostart / MTI

Beismerő vallomást tett, és vállalta, hogy nyolc évig nem lép Magyarország területére az a két bolgár embercsempész, akinek az ügyét ezért nyolc évre felfüggesztették.

A Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivőjének közleménye szerint egy 49 éves bolgár férfi egy ismeretlen személytől kapott megbízást arra, hogy ezer euró ellenében szállítson 18, az államhatár átlépéséhez jogosító okmányokkal nem rendelkező embert Bulgáriából Nyugat-Európába. A férfi elfogadta a megbízást, és felvette a kapcsolatot 33 éves bolgár társával, akit a részletekbe beavatva megkért arra, váltósofőrként vegyen részt a szállításban.

A két férfi kamionját tavaly novemberben a 7-es főúton, Letenye térségében állította meg a NAV Bevetési Egysége.

A vontatmányban 18 iráni és iraki állampolgárt bújt meg nikecel csomagok között.

A raktérben elhelyeztek számukra egy 60 literes műanyag tartályt is, amit illemhelyként használtak az utazás során.

A két bolgár férfit letartóztatták, velük szemben embercsempészés bűntette miatt indult büntetőeljárás. Mivel beismerő vallomást tettek, és vállalták, hogy Magyarország területét elhagyják és oda nyolc évig nem térnek vissza, a Nagykanizsai Járási Ügyészség a velük szemben folytatott eljárást nyolc évre felfüggesztette.

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen eltelik, úgy az eljárást megszüntetik - áll a közleményben.

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. Egyes Kreml-közeli katonai bloggerek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről számoltak be. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.

Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

The US president's comments come as Sir Keir Starmer arrives in Shanghai on the third day of his visit to China.

