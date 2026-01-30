ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.68
usd:
320.29
bux:
128681.05
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: DiMaggio/Kalish / Getty Images

Újabb mocskos ügyben lépett Dunakeszin a rendőrség

Infostart

Országos visszhangot kiváltó rendőrségi akció zajlott Dunakeszin, ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya egy kiterjedt, kiskorúak kizsákmányolására szakosodott bűnszervezetre csapott le. A januári 28-i összehangolt rajtaütés során két férfit vettek őrizetbe, akiket súlyos szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak.

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a nyomozás gyermekprostitúció kihasználása, szexuális kényszerítés, valamint kerítés bűntett kísérlete miatt folyik. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja egy 57 éves férfi, aki a vádak szerint kiskorú fiúkat vett rá szexuális cselekményekre, részben anyagi ellenszolgáltatással, részben fizikai vagy lelki kényszer alkalmazásával.

Idősebb, fiatalabb

A hivatalos közleményt több újságírói forrás is kiegészítette, amelyek szerint az ügy szálai a gazdasági elitig vezethetnek. Az információk szerint az 57 éves gyanúsított egy jelentős vagyonnal rendelkező üzletember.

Az akció során elfogtak egy 23 éves férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a „begyűjtő” szerepét töltötte be: ő kutatta fel és közvetítette a kiskorú áldozatokat az idősebb ismerősének.

Szemtanúk beszámolói alapján a rendőrség egységei váratlanul és rendkívüli erővel szállták meg a dunakeszi ingatlant. A nyomozók a helyszínen több informatikai eszközt és adathordozót is lefoglaltak, amelyek a gyanú szerint bizonyítékul szolgálhatnak a hálózat működésére és az áldozatok körére vonatkozóan.

Előzetesben

A két férfit a BRFK nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és a bűncselekmények súlyára, valamint a tanúbefolyásolás veszélyére való tekintettel kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy az ügynek vannak-e további érintettjei vagy áldozatai.

Kezdőlap    Bűnügyek    Újabb mocskos ügyben lépett Dunakeszin a rendőrség

rendőrség

dunakeszi

gyermek prostitúció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés – máris kiterjesztik a rezsistopot: a fával fűtők villanyszámla-kedvezményt kapnak

Bejelentés – máris kiterjesztik a rezsistopot: a fával fűtők villanyszámla-kedvezményt kapnak

A fával fűtők is részt vehetnek a januári rezsistopban – jelentette be Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. És itt már nem is csak az ingyenes tűzifáról van szó, hanem a villanyszámláról is.
 

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Fűtésszámla: 30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

17 ezer szárnyast kell leölni

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallaboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Állítólag fontos ígéretet tett Putyin Trumpnak, rettegett ballisztikus rakétát lőtt ki Moszkva – Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban elmondta, hogy orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az ő személyes kérésére beleegyezett az ukrán városok, köztük Kijev bombázásának szüneteltetésébe a szélsőségesen hideg időjárás miatt. Volodimir Zelenszkij "fontosnak" nevezte Trump bejelentését, és háláját fejezte ki. Az ukrán elnök elárulta, hogy a tárgyalódelegációk Abu-Dzabiban szót ejtettek a témáról, és elvárják az egyezségek betartását, hisz a deeszkaláció hozzájárulhat a háború lezárásához. Egyes Kreml-közeli katonai bloggerek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztéséről számoltak be. Közben az orosz állami TASZSZ hírügynökség azt írja: az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker szerint olyan közel vannak a békemegállapodás utolsó, területi kérdésének rendezéséhez, "mint még soha". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

The US president's comments come as Sir Keir Starmer arrives in Shanghai on the third day of his visit to China.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 22:10
Tragédia Pacsán: véres ruhában bolyongott, estére elfogták
2026. január 29. 21:54
Akciófilmbe illő pillanatok a Balatonnál: kommandósok fékezték meg a lövöldöző férfit – videó
×
×
×
×