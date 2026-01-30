Újabb mocskos ügyben lépett Dunakeszin a rendőrség

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a nyomozás gyermekprostitúció kihasználása, szexuális kényszerítés, valamint kerítés bűntett kísérlete miatt folyik. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja egy 57 éves férfi, aki a vádak szerint kiskorú fiúkat vett rá szexuális cselekményekre, részben anyagi ellenszolgáltatással, részben fizikai vagy lelki kényszer alkalmazásával.

Idősebb, fiatalabb

A hivatalos közleményt több újságírói forrás is kiegészítette, amelyek szerint az ügy szálai a gazdasági elitig vezethetnek. Az információk szerint az 57 éves gyanúsított egy jelentős vagyonnal rendelkező üzletember.

Az akció során elfogtak egy 23 éves férfit is, akit azzal gyanúsítanak, hogy a „begyűjtő” szerepét töltötte be: ő kutatta fel és közvetítette a kiskorú áldozatokat az idősebb ismerősének.

Szemtanúk beszámolói alapján a rendőrség egységei váratlanul és rendkívüli erővel szállták meg a dunakeszi ingatlant. A nyomozók a helyszínen több informatikai eszközt és adathordozót is lefoglaltak, amelyek a gyanú szerint bizonyítékul szolgálhatnak a hálózat működésére és az áldozatok körére vonatkozóan.

Előzetesben

A két férfit a BRFK nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és a bűncselekmények súlyára, valamint a tanúbefolyásolás veszélyére való tekintettel kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy az ügynek vannak-e további érintettjei vagy áldozatai.