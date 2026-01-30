A nálunk kapható almák is tartalmaznak veszélyes vegyi anyagokat

Az 59 vizsgált almaminta 85 százalékában többféle növényvédőszer-maradványt mutatott ki egy friss felmérés – írja a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) bejelentése alapján a 24.hu.

A Pesticide Action Network Europe és 13 partnerszervezete által közzétett vizsgálat, mely 12 uniós tagállamot, így Magyarországot is magába foglal, megállapította, hogy a hagyományos termesztésből származó európai almák szinte mindegyike tartalmaz szermaradványokat.

Olyan vegyszert találtak az almákban, mint PFAS-peszticidet, neurotoxikus, hormonrendszert károsító rovarölőszert és neurotoxikus növényvédőszereket. Ez utóbbi az itthon kapható almák 60 százalékában kimutatható volt.

A jogszabály ugyan előírja, azonban az EU a mai napig nem vizsgálja a többféle „növényvédőszer” együttes jelenlétéből eredő kitettség toxicitását. Ha a vizsgált almák feldolgozva, bébiételként kerülnének forgalomba, nem felelnének meg az előírásoknak – írja a szövetség.

Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője azt mondta: „az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) már 20 évvel ezelőtt azzal bízták meg, hogy dolgozzon ki módszertant a peszticid-koktélhatások szabályozására, de a mai napig nem tesz eleget ennek a jogi kötelezettségének.”

Tudományos körökben eközben egyre több rá a bizonyíték, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticid-kitettség felelős lehet a meddőségért, és feltehetően egyes daganatos megbetegedésekért is.