ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.23
usd:
319.98
bux:
129079.55
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A nálunk kapható almák is tartalmaznak veszélyes vegyi anyagokat

Infostart

Tizenhárom uniós tagországban, köztük Magyarországon vizsgálták az almákon található különböző vegyszerek, növényvédők mennyiségét. Az eredmény letaglózó.

Az 59 vizsgált almaminta 85 százalékában többféle növényvédőszer-maradványt mutatott ki egy friss felmérés – írja a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) bejelentése alapján a 24.hu.

A Pesticide Action Network Europe és 13 partnerszervezete által közzétett vizsgálat, mely 12 uniós tagállamot, így Magyarországot is magába foglal, megállapította, hogy a hagyományos termesztésből származó európai almák szinte mindegyike tartalmaz szermaradványokat.

Olyan vegyszert találtak az almákban, mint PFAS-peszticidet, neurotoxikus, hormonrendszert károsító rovarölőszert és neurotoxikus növényvédőszereket. Ez utóbbi az itthon kapható almák 60 százalékában kimutatható volt.

A jogszabály ugyan előírja, azonban az EU a mai napig nem vizsgálja a többféle „növényvédőszer” együttes jelenlétéből eredő kitettség toxicitását. Ha a vizsgált almák feldolgozva, bébiételként kerülnének forgalomba, nem felelnének meg az előírásoknak – írja a szövetség.

Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője azt mondta: „az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) már 20 évvel ezelőtt azzal bízták meg, hogy dolgozzon ki módszertant a peszticid-koktélhatások szabályozására, de a mai napig nem tesz eleget ennek a jogi kötelezettségének.”

Tudományos körökben eközben egyre több rá a bizonyíték, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticid-kitettség felelős lehet a meddőségért, és feltehetően egyes daganatos megbetegedésekért is.

Kezdőlap    Belföld    A nálunk kapható almák is tartalmaznak veszélyes vegyi anyagokat

élelmiszer

vizsgálat

vegyszer

gyümölcs

alma

növényvédő szer

magyar természetvédők szövetsége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében meredeken nő az influenzás betegek száma, ami komoly terhelést ró az alapellátásra. A szakemberek felhívják a figyelmet: az influenza elleni védőoltás a járvány idején is hatékony védelmet nyújthat, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak érdemes felvenni.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült: a legnagyobb titokban az Egyesült Államok bevetette a RQ-170 Sentinel szuperdrónt

Kiderült: a legnagyobb titokban az Egyesült Államok bevetette a RQ-170 Sentinel szuperdrónt

A Lockheed Martin vezérigazgatója megerősítette, hogy az amerikai hadsereg rendkívül titkos RQ-170 Sentinel kémdrónokat is bevetett a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására indított januári műveletben - írta meg a Defense One.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió

Radikális lépést hoztak a lengyel határnál: nincs mese, ezzel kimondták, kódolva van az orosz agresszió

A tüzérszázadokban 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított rakétákat is bevetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Jerome Powell's term as Federal Reserve chairman will end in May - the bank has been under political pressure from the White House about how it sets interest rates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 14:25
Karácsony Gergely rablásról beszélt
2026. január 30. 13:59
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban
×
×
×
×