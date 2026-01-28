Most először női érsek állt az anglikán egyház élére – videó

A hatalmas londoni anglikán főtemplomban lezajlott szerda délutáni beiktatási ceremónia a 64 éves Sarah Mullally tavaly októberben bejelentett megválasztásának formális megerősítése – Confirmation of Election – volt, amely vallási jellege mellett jogi érvényű eljárás is, mivel az új egyházi vezető Canterbury megválasztott érsekéből a szertartás révén vált törvényesen is Canterbury érsekévé.

A ceremónia idejére a Szent Pál székesegyház gyakorlatilag egyházi bíróság szerepét töltötte be, ahol az 1533-ban kelt – egyes elemeiben a VII. századig visszanyúló – egyházi törvények alapján nyilvánították hivatalosan is Canterbury érsekévé az anglikán egyház új vezetőjét.

Ő az első női vallási vezető az anglikán egyház élén azóta, hogy VIII. Henrik király – miután kudarccal végződtek arra irányuló diplomáciai erőfeszítései, hogy a pápa semmisnek mondja ki házasságát Aragóniai Katalinnal – a XVI. században szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház, az Anglicana Ecclesia világi vezetőjévé.

Az anglikán egyház azóta is államegyháznak számit Angliában, és a felekezet legfőbb világi vezetője főkormányzói minőségben a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király.

Canterbury formálisan szerdán beiktatott új, 106. érseke az ilyenkor szokásos protokoll alapján tisztelgő látogatást tesz a királynál, és az anglikán egyház vallási főméltóságaként márciusban tartja első istentiszteletét székhelyén, Canterbury székesegyházában.

Sarah Mullally korábban a brit állami egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozott ápolónőként, és 2006-ban lépett egyházi szolgálatba.

Canterbury új érseke megválasztása előtt, 2018 óta London anglikán püspöke volt, szintén első női vallási vezetőként betöltve ezt az egyházi tisztséget.

Az anglikán egyház először 1994-ben engedélyezte, hogy nők is lelkészi szolgálatot vállalhassanak, és 2014 óta lehetséges nők püspöki rangra emelése.

Ebben a kérdésben azonban az anglikán világunió konzervatív alapállású külföldi tagegyházai körében jelenleg sincs konszenzus, és e tagegyházak közül több is jelezte azt a szándékát, hogy kilép a világunióból, ha az egyház élére női vezető kerül.

Sarah Mullally elődje, Justin Welby 2024 novemberében jelentette be lemondását, és tavaly januárban távozott az egyház éléről. Ennek előzményeként

Welbyt az a vád érte, hogy egy évtizeddel ezelőtt szemet hunyt egy brutális gyermekbántalmazási bűncselekmény felett, amelynek gyanúsítottja John Smyth néhai ügyvéd és egyházi személyiség volt.

Az ügyről közzétett 253 oldalas vizsgálati jelentés szerint Smyth - aki ügyvédi munkája mellett keresztény fiatalok vallásos nevelésével és táboroztatásával is foglalkozott - az 1970-es és az 1980-as években 130 gyereket vetett alá brutális fizikai, szexuális és lelki bántalmazásnak.

A sérültek közül többen maradandó testi károsodásokat szenvedtek.

A jelentés az ügyet a brit kriminalisztika egyik legsúlyosabb gyermekbántalmazási bűncselekményének minősítette.

A vizsgálati jelentés személyesen bírálta Justin Welbyt, leszögezve, hogy ha Welby már 2013-ban – amikor az ügy a tudomására jutott – hathatósan kezdeményezte volna a bűncselekmények hatósági kivizsgálását, Smyth-t évekkel halála előtt felelősségre lehetett volna vonni.

Smyth 2018-ban a dél-afrikai Fokvárosban halt meg, és bár akkor már rendőrségi vizsgálat folyt ellene, soha nem vonták büntetőjogi felelősségre.