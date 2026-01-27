ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.44
usd:
322.62
bux:
127112.16
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje a párt riesai kongresszusán 2025. január 11-én. A kongresszuson határoznak a párt választási programjáról. Az előrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

„Kiásta” a csatabárdot az AfD – tartományi kormányzásra, de szembenállásra is készül a radikális jobboldali párt

Infostart

A legelfogultabb elemzők szerint sem mondható sikeresnek a tavaly május elején hivatalba lépett, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló kormánykoalíció első kilenc hónapja. A tényleges megmérettetés ugyanakkor idén kezdődik a sorozatos tartományi parlamenti választásokkal.

Mindezt már tükrözték az elmúlt hónapokban tartott közvélemény-kutatások, amelyek nem csak a koalíció elsősorban bel-, illetve gazdaságpolitikai kudarcait jelezték. Egyidejűleg árulkodtak arról is, hogy az ellenzék vezető erejének számító, a többi Bundestag-beli párt által szinte teljes mértékben kiközösített AfD párt országos támogatottsága a kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU népszerűségével vetekszik. Olyannyira, hogy néhány felmérés szerint immár az első helyen áll. Ez pedig még inkább reflektorfénybe helyezi a 2026-os tartományi választásokat, amelyek kimenetele komoly megrázkódtatást okozhat a kialakult politikai képletben.

Idén öt tartományban rendeznek választásokat, keletiekben és nyugatiakban egyaránt. Az elsőt már a közeli jövőben, március 8-án Baden-Württembergben, a másodikat pedig két héttel később Rajna-vidék-Pfalz tartományban. A sorban a következő szeptember 6-án Szász-Anhalt tartomány lesz, majd szeptember 20-án Mecklenburg-Elő-Pomerániában, illetve ugyanezen a napon az önálló tartománynak számító Berlinben szavaznak.

A választások közös nevezője, hogy az AfD az említett kiközösítés miatt mindenütt ellenzékben van, ugyanakkor az is, hogy az országos népszerűséget tükrözve valamennyiben rohamosan erősödött.

A legfrissebb értesülések szerint ez indította az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette, az illegális bevándorlás elleni harc fő zászlóvivőjének tartott pátrot arra, hogy egyfajta munkacsoportot hozzon létre a a választási szereplésre, illetve a várható hatásokra történő felkészülés érdekében. A csoport – mint arról a Bildtől a Der Tagesspiegelig több médium is beszámolt – szakértőkből, többek között jogászokból áll. Feladata, hogy vázolja a különböző opciókat.

Ezek sorában a legmerészebbnek maga az esetleges kormányzás tűnik, egy esetleges koalíciós részvétel már kevésbé. A Bild szerint erre utalt, hogy a említett testület a „Kormányzati Részvételi Munkacsoport” nevet kapta. A költségekre a lap szerint egyelőre 185 ezer eurót irányoztak elő.

Kiszivárgott ugyanakkor az is, hogy a döntéssel a párt nemcsak az esetleges kormányzati részvételre készül fel, hanem az AfD-vel aló szembenállás lehetséges megnyilvánulásaira, egyfajta „politikai védelemre” is. Ennek megfelelően a munkacsoport feladata az is, hogy

mérlegelje a párttal szembeni fellépés várható formáit arra az esetre, ha hatalomra kerülne.

Ezek közé tartoznak a lehetséges szabotázsakciók, a „legális és illegális manőverek”, vagy épp különböző szélsőbaloldali csoportok támogatása.

A munkacsoport feladata ezzel összefüggésben „jogi biztosítékok és politikai védelmi stratégiák” kidolgozása.

Kezdőlap    Külföld    „Kiásta” a csatabárdot az AfD – tartományi kormányzásra, de szembenállásra is készül a radikális jobboldali párt

németország

választás

belpolitika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden napközben az ország nagy területén kisüthet a nap, a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain azonban maradhatnak egész nap ködös, borult területek is. Az keddi napsütést követően azonban szerdától ismét beborul az ég Magyarországon. A sokfelé ködös, párás idő mellett újabb csapadékzóna is érkezik hazánkba, amely főleg eső formájában jelentkezik majd az ország egyes területein.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?

Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?

Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

The US president is sending border tsar Tom Homan to the city in an apparent shift in tone from the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 09:08
Fejvesztve menekültek az emeberek egy szicíliai városból
2026. január 27. 08:56
Közeleg a határidő, mindenkit érint, aki brit földre tervez utazni
×
×
×
×