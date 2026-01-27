„Kiásta” a csatabárdot az AfD – tartományi kormányzásra, de szembenállásra is készül a radikális jobboldali párt

Mindezt már tükrözték az elmúlt hónapokban tartott közvélemény-kutatások, amelyek nem csak a koalíció elsősorban bel-, illetve gazdaságpolitikai kudarcait jelezték. Egyidejűleg árulkodtak arról is, hogy az ellenzék vezető erejének számító, a többi Bundestag-beli párt által szinte teljes mértékben kiközösített AfD párt országos támogatottsága a kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU népszerűségével vetekszik. Olyannyira, hogy néhány felmérés szerint immár az első helyen áll. Ez pedig még inkább reflektorfénybe helyezi a 2026-os tartományi választásokat, amelyek kimenetele komoly megrázkódtatást okozhat a kialakult politikai képletben.

Idén öt tartományban rendeznek választásokat, keletiekben és nyugatiakban egyaránt. Az elsőt már a közeli jövőben, március 8-án Baden-Württembergben, a másodikat pedig két héttel később Rajna-vidék-Pfalz tartományban. A sorban a következő szeptember 6-án Szász-Anhalt tartomány lesz, majd szeptember 20-án Mecklenburg-Elő-Pomerániában, illetve ugyanezen a napon az önálló tartománynak számító Berlinben szavaznak.

A választások közös nevezője, hogy az AfD az említett kiközösítés miatt mindenütt ellenzékben van, ugyanakkor az is, hogy az országos népszerűséget tükrözve valamennyiben rohamosan erősödött.

A legfrissebb értesülések szerint ez indította az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette, az illegális bevándorlás elleni harc fő zászlóvivőjének tartott pátrot arra, hogy egyfajta munkacsoportot hozzon létre a a választási szereplésre, illetve a várható hatásokra történő felkészülés érdekében. A csoport – mint arról a Bildtől a Der Tagesspiegelig több médium is beszámolt – szakértőkből, többek között jogászokból áll. Feladata, hogy vázolja a különböző opciókat.

Ezek sorában a legmerészebbnek maga az esetleges kormányzás tűnik, egy esetleges koalíciós részvétel már kevésbé. A Bild szerint erre utalt, hogy a említett testület a „Kormányzati Részvételi Munkacsoport” nevet kapta. A költségekre a lap szerint egyelőre 185 ezer eurót irányoztak elő.

Kiszivárgott ugyanakkor az is, hogy a döntéssel a párt nemcsak az esetleges kormányzati részvételre készül fel, hanem az AfD-vel aló szembenállás lehetséges megnyilvánulásaira, egyfajta „politikai védelemre” is. Ennek megfelelően a munkacsoport feladata az is, hogy

mérlegelje a párttal szembeni fellépés várható formáit arra az esetre, ha hatalomra kerülne.

Ezek közé tartoznak a lehetséges szabotázsakciók, a „legális és illegális manőverek”, vagy épp különböző szélsőbaloldali csoportok támogatása.

A munkacsoport feladata ezzel összefüggésben „jogi biztosítékok és politikai védelmi stratégiák” kidolgozása.