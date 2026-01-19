ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385
usd:
328.4
bux:
0
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Massive Iceberg floating in the Southern Ocean in Antarctica with snow covered mountains in the background
Nyitókép: Ray Hems/Getty Images

Lefagy az agy: különleges időkapszulákat őriznek ezentúl az Antarktiszon

Infostart / MTI

Felavatták az Antarktiszon az első globális tárhelyet, azzal a céllal, hogy ott tárolják az olvadó gleccserekből kinyert jégmagokat, amelyek a „klíma archívumát” őrzik meg a jövő generációi számára.

A jégmag a régmúltban felgyűlt hó és jég tömegéből vett minta, afféle légköri időkapszulaként fogható fel, amely információkat rejt a Föld múltbéli változásairól. Mivel a globális felmelegedés miatt a gleccserek soha nem látott tempóban olvadnak szerte a világon, a tudósok nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy mintákat gyűjtsenek, még mielőtt a jégtömegek teljesen eltűnnének a hegységekből.

Az európai kutatóintézetek társulásából létrehozott Ice Memory (Jégemlékezet) Alapítvány szerdán avatta fel ünnepélyesen a tárhelyet az antarktiszi Concordia kutatóbázison egy jégbarlangban. A különleges raktárban elhelyezett első két jégmag az Alpokból származik, és együttesen 1,7 tonnát nyom. A mintákat a franciaországi Mont Blanc-ból és a svájci Grand Combinből fúrták ki, és Triesztből szállították a kutatóbázisra több mint 50 nap alatt jégtörő hajóval és repülőgéppel. A jégmagokat dobozokban helyezik el a kilencméteres mélységben kialakított jégbarlangban, mínusz 52 Celsius-fokos hőmérsékleten.

A jégrétegekbe zárt légköri gázok, aeroszolok, szennyeződések és por megőrzésével lehetővé válik, hogy a jövőbeli kutatók tanulmányozhassák a Föld korábbi éghajlatait, akár olyan technológiákkal, amelyek ma még nem is léteznek – mondta Carlo Barbante, az Ice Memory Alapítvány helyettes vezetője, a velencei Ca' Foscari Egyetem professzora.

Az Ice Memory projektet 2015-ben indították el francia, olasz és svájci kutatóintézetek összefogásában. A tudósok szerte a világon már tíz gleccserből nyertek ki jégmagot, a mintákat a szerdán felavatott jégbarlangi tárhelyre fogják szállítani. A következő években a tervek szerint az Andokból, a Pamír hegységből és a Kaukázusból vett jégmagot is el fognak raktározni.

A globális felmelegedés következtében a gleccserek gyors tempóban zsugorodnak, és velük együtt évezredek kulcsfontosságú információi tűnnek el a Föld légkörére vonatkozóan. Az utóbbi 25 évben a gleccserek átlagosan mintegy 5 százalékot veszítettek a jégtömegükből.

Thomas Stocker, az Ice Memory Alapítvány elnöke elmondta: annak érdekében, hogy a jégmagok még száz év múlva is a tudományt szolgálhassák, globális közkincsként kell őket kezelni. A tudósok célja, hogy tíz éven belül nemzetközi egyezmény jöjjön létre a minták védelméről és megőrzéséről a jövő generációi számára.

Kezdőlap    Külföld    Lefagy az agy: különleges időkapszulákat őriznek ezentúl az Antarktiszon

tudomány

gleccser

klímaváltozás

felmelegedés

emlékezet

közkincs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az ENSZ drága konkurenciáját szervezi Donald Trump – Németország kivár

Az ENSZ drága konkurenciáját szervezi Donald Trump – Németország kivár

Németországra is számít az amerikai elnök abban a „béketanácsban”, amelyet első lépésben a gázai konfliktus megoldására, hosszabb távon az ENSZ felváltására kíván létrehozni. A német kormány még nm döntött arról, hogy elfogadja-e az invitálást, mindenesetre Friedrich Merz kancellár szerdán a davosi világgazdasági fórumon erről is tárgyalni akar Donald Trumppal.
 

Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában

Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában

Egészen elképesztő ugrást láthatunk az amerikai földgáz árában, a meredek rali hátterében az egyre romló időjárási kilátások állnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos dolog derült ki a magyar gázkészletekről: kibírjuk az idei fűtési szezont gond nélkül?

Súlyos dolog derült ki a magyar gázkészletekről: kibírjuk az idei fűtési szezont gond nélkül?

Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos leaked to BBC show faces of hundreds killed in Iran's brutal protest crackdown

Photos leaked to BBC show faces of hundreds killed in Iran's brutal protest crackdown

The images from one mortuary in Tehran were shown to families who went to identify their loved ones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 08:43
Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát
2026. január 21. 07:51
Komoly veszélyre figyelmeztet a dél-koreai elnök
×
×
×
×