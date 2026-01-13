ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
Résztvevõk az iráni nép mellett tartott tüntetésen Frankfurtban 2026. január 10-én. A magas infláció miatt december végén Iránban kirobbant tiltakozásokon a tüntetõk mindinkább a vallási vezetõk lemondását követelik. A zavargások leverésében eddig több tucatnyian vesztették életüket, az iráni hatóságok blokkolják az internetszolgáltatást.
Nyitókép: Matias Basualdo

Merz: az iráni rezsim a végnapjait éli

Infostart / MTI

Végnapjait éli Irán jelenlegi vezetése Friedrich Merz német kancellár szerint.

"Ha egy rezsim csak erőszak alkalmazásával tud pozícióban maradni, akkor gyakorlatilag már elveszítette a hatalmát. Úgy gondolom, hogy a teheráni rezsim utolsó napjainak lehetük épp tanúi" - jelentette ki Merz kedden a dél-indiai Bengaluruban tett látogatásán.

A német kancellár úgy fogalmazott: az iráni nép fellázadt a jelenlegi rezsim ellen. Reményét fejezte ki, hogy a konfliktust békésen tudják majd rendezni, és úgy vélte, ezt "a mollák rezsimjének is meg kellene értenie".

Irán ügyében Németország egyeztet az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával. A külügyminisztereik arról tanácskoznak, hogyan lehetne Iránban biztosítani azt, hogy az országban legitim új kormányzat kerüljön hatalomra békés úton - mondta el Merz.

A német kancellár már hétfőn éles szavakkal elítélte, hogy az iráni biztonsági hatóságok erőt alkalmaznak a békés tüntetőkkel szemben. Merz szerint a biztonsági erők fellépése "aránytalan és brutális". Keddi nyilatkozatában ismét aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy "a Forradalmi Gárda egyre erőszakosabban lép fel a tüntetőkkel szemben". Merz azt követelte, hogy "a molla-rezsim azonnal hagyjon fel az erőszak alkalmazásával".

Az oslói székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint legkevesebb 648 ember vesztette életét azóta, hogy két héttel ezelőtt kirobbantak a tömegtüntetések. A tiltakozás eredetileg a növekvő infláció miatt kezdődött, de hamar országos kormányellenes megmozdulássá alakult át. Az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.

erőszak

irán

friedrich merz

Ezek az emberek az életükkel játszanak – friss figyelmeztetések az időjárás miatt

Ezek az emberek az életükkel játszanak – friss figyelmeztetések az időjárás miatt

A rendkívüli téli időjárással kapcsolatos sajtótájékoztatót tartott kedden az operatív törzs ülése után Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, valamint Szanka Gábor, a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője.
 

Tovább mozdult az ónos eső felhőzete, Budapest is érintett – friss térképen látszik, merre vonul

Leállt a jég miatt a ferihegyi repülőtér is

Több fővárosi villamos helyett is pótlóbusz közlekedik

Ilyen vastag a Balaton jege, megmérték – fotók

Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Hajnalban súlyos támadás érte Ukrajnát - Kijevben elment az áram. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following deadly protest crackdown

Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following deadly protest crackdown

Hundreds of protesters have been killed by Iranian security forces, human rights groups say; one witness tells the BBC: "We are fighting a brutal regime with empty hands."

