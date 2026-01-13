Merz: az iráni rezsim a végnapjait éli

"Ha egy rezsim csak erőszak alkalmazásával tud pozícióban maradni, akkor gyakorlatilag már elveszítette a hatalmát. Úgy gondolom, hogy a teheráni rezsim utolsó napjainak lehetük épp tanúi" - jelentette ki Merz kedden a dél-indiai Bengaluruban tett látogatásán.

A német kancellár úgy fogalmazott: az iráni nép fellázadt a jelenlegi rezsim ellen. Reményét fejezte ki, hogy a konfliktust békésen tudják majd rendezni, és úgy vélte, ezt "a mollák rezsimjének is meg kellene értenie".

Irán ügyében Németország egyeztet az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és Nagy-Britanniával. A külügyminisztereik arról tanácskoznak, hogyan lehetne Iránban biztosítani azt, hogy az országban legitim új kormányzat kerüljön hatalomra békés úton - mondta el Merz.

A német kancellár már hétfőn éles szavakkal elítélte, hogy az iráni biztonsági hatóságok erőt alkalmaznak a békés tüntetőkkel szemben. Merz szerint a biztonsági erők fellépése "aránytalan és brutális". Keddi nyilatkozatában ismét aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy "a Forradalmi Gárda egyre erőszakosabban lép fel a tüntetőkkel szemben". Merz azt követelte, hogy "a molla-rezsim azonnal hagyjon fel az erőszak alkalmazásával".

Az oslói székhelyű Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet adatai szerint legkevesebb 648 ember vesztette életét azóta, hogy két héttel ezelőtt kirobbantak a tömegtüntetések. A tiltakozás eredetileg a növekvő infláció miatt kezdődött, de hamar országos kormányellenes megmozdulássá alakult át. Az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.