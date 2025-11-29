ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Kiégett toronyházak Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 28-án, miután két nappal korábban lángra kapott a lakótömb egyik felújítás alatt lévõ részének bambuszállványzata és a lángok átterjedtek hét másik lakóépületre. A tûzvész halálos áldozatainak száma 94-re emelkedett, 300 embert még keresnek.
Nyitókép: Chan Long Hei, MTI/MTVA

Így kezdődött Hongkongban a rettenetes tűzvész - videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A lángok november 26-án csaptak fel a kínai város Tai Po kerületében, a Wang Fuk Court lakótelepen. Tűz legalább 44 ember életét követelte és majdnem 300-an eltűntek.

Valószínűleg az egyik arra járó vette észre először, hogy lángok törnek elő az egyik épület állványzatából. A mobiltelefonnal rögzített felvételen először, csak kisebb tüzet látni. Majd a következő képeken a lángok már szinte az épület teljes magasságába felkúsznak. A képeket készítő is ijedten mondja, hogy nagyon már nagyon magasra csapott fel a tűz. Azt is hallani, ahogy a mellette álló sürgeti, hogy menjenek hátrébb.

Okkal szólhatott, mivel a lángoló állványzatról jókra darabok hullanak le. "Nagy a baj, mennünk kellene" - hallani a videón. Majd újabb sürgetés következik: „Muszáj lenne, hogy mennünk..." Aztán meg valaki azt mondja: „Menjünk hátrébb". Majd pedig: „Gyorsan, menjünk, menjünk". Ekkor már erős ropogással lángol az egész állványzat. Az utolsó kockákon az tűz az egész épületet elborítja, miközben a közeli járókelők futva menekülnek.

@channelnewsasia

These are the flames that marked the beginning of Hong Kong's deadliest fire in decades. The blaze broke out at Wang Fuk Court housing estate in Tai Po on Wednesday night (Nov 26), killing at least 44 people and leaving almost 300 people missing. #hknews #hkfire #hongkong

♬ original sound - CNA

Érdekes beleolvasni a videó alatti megjegyzésekbe is. A legtöbben arra hívják fel a figyelmet, hogy a hatalmas épület homlokzatát bambuszrudakból ácsolt állvány borította, amit sűrű szövésű, műanyaghálóval takartak le. Mindkét anyag rendkívül gyúlékony. Nem csoda, hogy a tűz ilyen gyorsan elborította az egész házat. Többen megjegyezték, hogy valószínűleg nem történt volna ilyen katasztrófa, ha tűzálló anyagokat, például fém csövekből összeállított állványzatot használnak az építők.

