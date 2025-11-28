ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Ryanair Boeing 737-8AS takes off from PRG Airport
Nyitókép: RafalSzmidt/Getty Images

Európai légitársaságokat is kitiltottak egy országból biztonsági okok miatt

Infostart / MTI

Visszavonta Venezuela hat légitársaság berepülési engedélyét, a döntés a spanyol Iberia, a portugál TAP, a kolumbiai Avianca, a brazil-chilei LATAM, a brazil GOL és a török Turkish Airlines légitársaságra vonatkozik - jelentette be a venezuelai polgári repülési intézet (INAC).

November 21-én az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA) felszólította a venezuelai légtér használóit, hogy legyenek rendkívül óvatosak a térségbeli biztonsági helyzet romlása és a katonai tevékenységek fokozódása miatt. Ezután egyes légitársaságok – köztük a mostani döntésben érintettek – felfüggesztették venezuelai járatait, az intézkedések több mint negyven járatot és nyolcezer utast érintettek.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) e hét elején közleményt adott ki arról, hogy a venezuelai hatóságok negyvennyolc órás határidőt adtak a járatok újraindítására, ellenkező esetben a társaságok elveszítik a berepülési jogaikat.

A több mint 300 légitársaságot tömörítő IATA később felszólította a venezuelai hatóságokat, hogy gondolják újra a légitársaságok engedélyének a visszavonását.

A portugál kormány csütörtökön „teljességgel aránytalannak” nevezte Caracas döntését. Paulo Rangel külügyminiszter közölte, hogy nem szándékoznak leállítani a venezuelai járataikat, kizárólag biztonsági okokból függesztették fel őket.

Az Iberia légitársaság közölte, hogy mihelyt lehetséges, újra kívánják indítani a járatokat.

Kolumbia, Brazília és Spanyolország azon országok közé tartozik, amelyekben a legtöbb venezuelai él.

