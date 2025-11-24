ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
izraeli katonák a Gázai övezetben
Nyitókép: X/IDF

Menesztések kezdődtek Izraelben a hadseregen belül

Infostart / MTI

Éjál Zamír izraeli vezérkari főnök menesztette azokat a hírszerzési és katonai vezetőket, akik a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i terrortámadásakor szolgálatban voltak Izraelnek a Gázai övezettel szomszédos déli részén.

A vezérkari főnök által eltávolított tábornokok közül a legtöbben már korábban lemondtak az aktív szolgálatról, de tartalékos állományban maradtak. Most azonban felmentették őket a tartalékos állományból is.

Zamír ezenkívül

megrovásban részesített több más hírszerzési, légierő- vagy haditengerészeti parancsnokot is,

de ők a posztjukon maradhatnak, és többük esetében ez még éveket jelent.

„Nem könnyű olyan döntéseket hozni, amelyek általam nagyra tartott embereket érintenek. Az állam biztonságának szentelték az életüket, évtizedeken keresztül együtt harcoltam velük, és a legkiválóbb parancsnokaink közé tartoznak. De kötelességem világos határt húzni a parancsnoki felelősségben” – jelentette ki egy videoüzenetében a vezérkari főnök.

Az elbocsátottak között van többek közt Aharon Haliva, a katonai hírszerzés 2024 áprilisában lemondott vezetője, Oded Basiuk, a hadműveleti parancsnokság júliusban távozott vezetője, valamint Jaron Finkelman, a déli parancsnokság januárban lemondott vezetője. Megrovásban részesült Slomi Binder, a hírszerzési parancsnokság vezetője, Tomer Bar, a légierő parancsnoka és David Szaár Szalama, a haditengerészet vezetője.

Zamír kijelentette, hogy a hadsereg „elszánta magát a Hamász támadása körülményeinek teljeskörű, professzionális és mélyreható kivizsgálására. Ennek részeként egyebek többek között független vizsgálóbizottság felállításáról döntöttem” – mondta, miután „a hadsereg október 7-én kudarcot vallott fő feladatában, Izrael állampolgárainak megvédésében”.

A hadsereg első belső vizsgálatait még Herci Halevi, az előző vezérkari főnök vezette, de Zamír egyik első döntéseként külső testületet állított fel a hibák feltárására. Eme testület szerint a korábbi vizsgálatok többsége nem volt megfelelő.

