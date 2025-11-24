ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Iranian kamikaze drones destroy Ukraines energy system
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

A „Magyar” drónmadarai lecsaptak a Krím-félszigetre

Infostart

Ukrán dróntámadás érte az oroszok által megszállt félsziget két kulcsfontosságú létesítményét és egy Moszkva közeli hőerőművet.

A közösségi médiában számolt be a magyar származású Brovdi Róbert arról, hogy az általa irányított ukrán drónerők két fontos célpontot rongáltak meg a Krím-félszigeten. Az egyik, Kelet-Európa egyetlen brómalapú vegyületeket előállító gyára volt, a másik pedig egy nagyfeszültségű áram elosztó telep.

A vegyi üzem elleni támadás azért fontos, mert ezeket az anyagokat a hadiiparban is szeléskörben használják. Például arra, hogy műanyagokat, vagy textil féléket tegyenek lángállóvá, illetve nagy feszültségű akkumulátorok előállításához is ezekre van szükség. De a gumigyártásban és a petrolkémiában fontos szerepet játszanak a brómvegyületek. Robert Brovdi – fedőneve Magyar – egy videót is közzétett a támadásról:

Az ukrán drónerők parancsnoka azt is közölte, hogy a villanytelep elleni dróncsapás része volt az orosz energetikai rendszert pusztító támadássorozatnak. Mára virradó éjjel az ukránok egy Moszkva közelében lévő áramellátó és hőközpontot vettek célba. Drónok csapódtak be az orosz főváros központjától alig 120 kilométerre lévő Satura erőmű területén. A közösségi médiában megjelent videókon több robbanás és tűzgolyó is látható.

A moszkvai körzet kormányzója, Adrej Vorobjov azt közölte: „A légvédelem számos drónt lelőtt, de néhány az erőmű területére zuhant. A létesítményben tűz keletkezett, amit mostanra sikerült lokalizálni." A Kommerszant című orosz napilap a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának közleménye alapján azt jelentette, hogy az erőmű mindhárom transzformátora kigyulladt.

A támadás következtében megszakadt a körzet áramellátása, ezért Vorobjov kormányzó szerint kiegészítő energiaforrásokat kellett üzembe helyezni. Azt is elmondta, hogy az áramszünet miatt leállt a távfűtés, így mobil hőközpontokkal igyekeznek biztosítani a lakásokban a meleget, mivel a körzetben fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Kijev korábban azzal fenyegette meg Moszkvát, hogy ha az oroszok továbbra is rombolják az ukrán távhő- és energiahálózatot, akkor hasonló támadásokkal fognak válaszolni. Az orosz nagyvárosokban a lakások többségében távfűtés működik, amit még a szovjet időkben épített hőközpontok táplálnak.

krím-félsziget

dróncsapás

orosz-ukrán háború

