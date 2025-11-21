ARÉNA - PODCASTOK
Nagy-Britannia, London.
Nyitókép: Travelpix Ltd / Getty Images

Pénzért az oroszok érdekében dolgozott a parlamenti képviselő, mehet a börtönbe Angliában

Infostart / MTI

Tíz és fél év börtönre ítélték Angliában Nigel Farage pártjának egyik volt képviselőjét Oroszország érdekében, kenőpénzért végzett tevékenységért.

Tíz és fél év börtönbüntetésre ítélték pénteken a Nigel Farage vezette EU-ellenes Reform UK párt egyik volt parlamenti képviselőjét, aki kenőpénz ellenében Oroszország érdekeit támogató tevékenységet végzett hivatali ideje alatt.

Az 52 éves, hétgyermekes Nathan Gill a Reform UK, illetve elődszervezete, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) walesi vezetője volt, emellett a walesi törvényhozásban és az Európai Parlamentben (EP) is képviselte ezeket a pártokat a 2010-es évek második felében.

Gillt 2021 szeptemberében vették őrizetbe a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának nyomozói a manchesteri repülőtéren, ahonnan Moszkvába akart utazni.

A vizsgálat feltárta, hogy Gill egy oroszpárti ukrán politikussal, Oleh Volosinnal állt kapcsolatban. A telefonján talált üzenetváltásokból kiderült, hogy

Gill kenőpénz fejében az Ukrajnában akkoriban működő oroszpárti médiaorgánumokat támogató felszólalásokra vállalkozott az EP-ben.

A Volosintól kapott pénzért a UKIP és a Reform UK volt politikusa mindemellett azt is vállalta, hogy képviselői minőségében nyilatkozatokat tesz, amelyekben nyilvánosan bírálja az egyes médiaszervezetek betiltásáról hozott ukrán kormányzati döntéseket, valamint azt a büntetőeljárást, amelyet hazaárulás címén Ukrajnában folytattak az azóta fogolycsere keretében Oroszországnak átadott és állampolgárságától megfosztott Viktor Medvedcsuk volt oroszpárti ukrán ellenzéki politikus ellen.

A nyomozók nyolc olyan esetet tártak fel, amikor Gill a Scotland Yard pénteki ismertetésének megfogalmazása szerint a Volosin által írásban átadott

oroszpárti narratíva szajkózására vállalkozott, vagy más EP-képviselőket biztatott erre.

A volt brit politikus lakásán tartott házkutatások során a nyomozók ötezer euró, illetve ötezer dollár készpénzt találtak.

Nathan Gill a londoni központi büntetőbíróság – utcája után közkeletű nevén az Old Bailey – pénteken befejeződött tárgyalásán a terhére rótt nyolcrendbeli vesztegetési vád mindegyikét elismerte, és az eljáró bírói tanács tíz év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte.

Volosin ellen a brit hatóságok körözést adtak ki.

Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorizmusellenes parancsnokságának vezetője a pénteki ítélethirdetés utáni nyilatkozatában úgy fogalmazott: a bírósági végzés egyértelmű üzenete az, hogy London nem tűri el a választott és befolyásos tisztségeket betöltő brit közéleti személyiségek megvesztegetésére külföldi hatalmak által tett kísérleteket.

Murphy szerint az ítélet jelzi egyben azt is, hogy milyen súlyos következményekkel számolhatnak mindazok, akik Nagy-Britanniában ilyen tevékenységre vállalkoznak.

