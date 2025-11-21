16 év alatt nuku Insta, Facebook, mutatjuk, hol

Valósággá válik a közösségimédia-tilalom a 16 éven aluli felhasználóknak Ausztráliában – írja a The Guardian cikke nyomán a hvg.hu. Az érintett fiatalok csütörtöktől értesítést kapnak arról, hogy a Facebook- és Instagram-fiókjukat december 10-ig deaktiválják.

A Meta 14 nappal a tilalom hatályba lépése előtt alkalmazáson belüli értesítésekkel, e-mailekkel, valamint SMS-sel is értesíti a felhasználókat a közelgő blokkolásról. Az említett platformok mellett a Threads felhasználóit is érinti a tilalom, egyedül a Messenger képez majd kivételt. Ehhez azonban még ki kell dolgoznia egy rendszert a vállalatnak, hogy Facebook-fiók nélkül is használható legyen.

A bezárt fiókok birtokosai letölthetik, valamint elmenthetik a bejegyzéseiket és üzeneteiket, és ha betöltötték a 16-ot, visszakapják a profiljukat, de úgy is dönthetnek, hogy véglegesen törlik azt.

A felhasználó által megadott adatok mellett a Meta maga is végezhet életkor-ellenőrzést, ha indokoltnak tartja. Ehhez videós szelfit is kérhetnek, vagy személyi igazolvánnyal is történhet az ellenőrzés.

A techvállalat szerint a tizenévesek fiókjait védő funkciók jobb megoldást jelentenének a tilalomnál, azonban a törvényeket betartják, tekintve, hogy nincs más választásuk.

A lap kiemeli: a Meta az első vállalat, amely kijelentette, hogyan fogja betartani a tilalmat. Természetesen ugyanis nemcsak rájuk vonatkozik a dolog, hanem minden más közösségi platformra, így a Snapchatre, az X-re és a TikTokra is. Az viszont egyelőre nem ismert, hogy ezek a felületek hogyan fogják betartani a törvényt. Emellett a YouTube már jelezte, hogy jogi útra fogja terelni a dolgot.