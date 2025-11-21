ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

16 év alatt nuku Insta, Facebook, mutatjuk, hol

Infostart

A Meta értesíti pár napon belül azokat a 16 év alatti fiatalokat, akiknek többé nem lesz hozzáférése a közösségi platformokhoz.

Valósággá válik a közösségimédia-tilalom a 16 éven aluli felhasználóknak Ausztráliában – írja a The Guardian cikke nyomán a hvg.hu. Az érintett fiatalok csütörtöktől értesítést kapnak arról, hogy a Facebook- és Instagram-fiókjukat december 10-ig deaktiválják.

A Meta 14 nappal a tilalom hatályba lépése előtt alkalmazáson belüli értesítésekkel, e-mailekkel, valamint SMS-sel is értesíti a felhasználókat a közelgő blokkolásról. Az említett platformok mellett a Threads felhasználóit is érinti a tilalom, egyedül a Messenger képez majd kivételt. Ehhez azonban még ki kell dolgoznia egy rendszert a vállalatnak, hogy Facebook-fiók nélkül is használható legyen.

A bezárt fiókok birtokosai letölthetik, valamint elmenthetik a bejegyzéseiket és üzeneteiket, és ha betöltötték a 16-ot, visszakapják a profiljukat, de úgy is dönthetnek, hogy véglegesen törlik azt.

A felhasználó által megadott adatok mellett a Meta maga is végezhet életkor-ellenőrzést, ha indokoltnak tartja. Ehhez videós szelfit is kérhetnek, vagy személyi igazolvánnyal is történhet az ellenőrzés.

A techvállalat szerint a tizenévesek fiókjait védő funkciók jobb megoldást jelentenének a tilalomnál, azonban a törvényeket betartják, tekintve, hogy nincs más választásuk.

A lap kiemeli: a Meta az első vállalat, amely kijelentette, hogyan fogja betartani a tilalmat. Természetesen ugyanis nemcsak rájuk vonatkozik a dolog, hanem minden más közösségi platformra, így a Snapchatre, az X-re és a TikTokra is. Az viszont egyelőre nem ismert, hogy ezek a felületek hogyan fogják betartani a törvényt. Emellett a YouTube már jelezte, hogy jogi útra fogja terelni a dolgot.

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben

Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben

Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.

Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

2025. november 20. 22:30
Végső búcsút vettek Dick Cheney-től
2025. november 20. 21:39
Orosz aktivisták vegzálták a lengyel nagykövetet Szentpéterváron
