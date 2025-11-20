ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Woman visiting her doctor
Nyitókép: milan2099/Getty Images

59 évesen elhunyt a híres-hírhedt oltásellenes orvos

Infostart

Meghalt az oltásellenes román tüdőgyógyász, Flavia Grosan, akit Magyarországon is rengetegen ismertek a tudományos közösségben elítélt és életveszélyesnek tartott nézetei miatt miatt.

A nagyváradi orvosnő, Flavia Grosan daganatos betegségekkel küzdött, október végén került kritikus állapotban kórházba, azóta a nagyváradi megyei kórház intenzív osztályán ápolták – írta a hvg.hu.

A nagyváradi tüdőgyógyász szakrendelő egykori igazgatója arról várt ismertté néhány hónappal a Covid kitörése után, hogy rendszeresen posztolt a közösségi médiában a járvány elleni vakcinák káros hatásáról, és arról, hogy „egyszerű antibiotikummal”, kórházi vizsgálatok és beutalás nélkül ezer beteget gyógyított meg. Az orvosnő ügyét – kollégái panaszai nyomán – vizsgálta a Bihar Megyei Orvosi Kamara. Az első vizsgálat után nem marasztalták el, de Flavia Grosan akkor vállalta, hogy a súlyosabb betegeit mégis továbbirányítja a megfelelő kórházi intézmények felé.

A „vakcinaellenes” doktornőként elhíresült nő mellett szélsőjobboldali román politikusok álltak ki már a világjárvány alatt is, mint Diana Sosoaca és George Simion. Az európai parlamenti képviselőnő jogi tanácsadást és jogi képviseletet is biztosított számára.

Flavia Grosan nyilatkozatait és Covid-oltás-ellenes munkáját jól ismerték magyar oltásellenes körökben is.

Flavia Grosan rendszeresen hivatkozott Donald Trumpra, és népszerűsítette az amerikai elnök különböző, az egészségügyre vonatkozó nyilatkozatait. Grosan büszkén jelentette be követőinek: ő maga „semmi szín alatt” nem ír fel paracetamolt a betegeinek.

Grosan ellen utoljára idén augusztusban indított eljárást a Bihar Megyei Orvosi Kamara, amikor arról nyilatkozott, hogy egy „oltatlan páciense” a Covid-vakcina ellen beoltott élettársával folytatott szexuális kapcsolata miatt betegedett meg.

