Évtizedek óta nem látott tűzvész pusztít egy japán városban – videó

A Tokiótól mintegy 770 kilométerre délnyugatra fekvő városban kedd este keletkezett tűz már több mint 48 ezer négyzetmétert emésztett fel, és az erős szelek nyomán átterjedt a város környéki erdőkre is.

A tűz oltásában - egyebek között tűzoltó helikopterekkel – a hadsereg is részt vesz.

A Kyushu Electric Power áramszolgáltató vállalat tájékoztatója szerint a tűz nyomán körülbelül 300 háztartás maradt áram nélkül.

A katasztrófavédelmi szolgálatok azt közölték, hogy 175 környékbeli lakos keresett menedéket a szolgálatok által felállított szükségszálláson.

Hozzátették azt is, hogy a tűz okát vizsgálják.

Takaicsi Szanae miniszterelnök az X-en együttérzését fejezte ki „mindazok felé, akik a hideg idő közepette kénytelenek elhagyni otthonaikat”, és hangsúlyozta, hogy a kormány – a helyi hatóságokkal együttműködve – minden lehetséges támogatást megad a rászorulóknak.

Japánban mostanáig az 1976-ban, a szigetország északi részén lévő Szakatában kitört tűzvész számított a legnagyobb, városban keletkezett tűzvésznek, eltekintve a földrengés okozta tüzektől.