ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.24
usd:
332.04
bux:
107085.25
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magdeburg karácsonyi vásár
Nyitókép: X / Shah Faisal AfRidi

Így készül Németország az ünnepi szezonra a tavalyi borzalom árnyékában

Infostart

Közeleg a nyitás a többhetes népünnepélynek számító német karácsonyi vásárokon. A biztonsági intézkedések az előzetes hírek szerint rendkívüliek, miután tavaly decemberben a magdeburgi karácsonyi vásáron történt gázolásos merénylet rázta meg Németországot.

2024. december 21-én a magdeburgi vásárban egy szaúdi állampolgár hajtott a tömegbe, öt ember, köztük egy gyeremek élet kioltva. A gázolásnak több mint 200 sérültje volt. A 2006 óta Németországban élő szaúdi orvost őrizetbe vették.

Az idei karácsonyi vásárok november végén nyitnak; a kilátogatókat azonban nem csak hagyományos forralt bor, pörkölt, mandula, különböző „wurstok” és egyéb ínyencségek várják, hanem rendkívüli biztonsági intézkedések is. Az erre szánt költségek várhatóan rekordméretűek lesznek, ami persze a rendezők pénztárcájától is függ.

A viszonylag kisebbnek számító saar-vidéki főváros, Saarbrücken a hírek szerint 116 ezer eurót irányzott elő a karácsonyi vásár biztonsági költségeire, ami háromszorosa a tavalyinak. De a többi tartományi kisváros is mélyebben nyúl a pénztárcájába idén. Ez magyarázza, hogy Saarbrücken városa pénzügyi támogatást kért a tartományi, valamint a szövetségi kormánytól is – a biztonság erősítése érdekében.

Német tudósítások szerint a kisebb városok jellemzően kreatívabb, egyben költségtakarékosabb megoldásokat keresnek, de vannak olyan települések is, amelyek a biztonság kedvéért drága csúcstechnológiára támaszkodnak.

Ilyen például a Baden-Württemberg-i Heilbronn városa. Az önkormányzat 250 ezer eurót fordít „high-tech” védelmi oszlopokra. A legkorszerűbb, svájci gyártmányú eszközök arra hivatottak, hogy megakadályozzák az „illetéktelen” járművek bejutását a vásár helyszínére.

Több kisebb tartományi város ugyanakkor beéri sima betonoszlopokkal és homokzsákokkal is.

Van olyan kisváros is, amely ezúttal elállt a karácsonyi vásár megrendezésétől, mivel nem képes fedezni a biztonság garantálásával kapcsolatos költségeket. A Die Welt tudósítása szerint ilyen az észak-rajna-vesztfáliai, kevesebb mint 30 ezer lakosú Overath városa, amely támogatás híján nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel.

A megszokott dátum ellenére az észak-rajna-vesztfáliai Essen elővárosa, Essen-Steel a maga nemében úttörő volt, és már november eső vasárnapja óta fogadja a látogatókat. A kellemes idő miatt több sör fogyott, mint forralt bor. A korai nyitás a rendezők szerint puszta véletlen. Tizenöt évvel ezelőtt ugyanis a városházától rossz időpontot kaptak. De rájöttek arra, hogy jól megy az üzlet, ezért azóta maradt a korai időpont.

Németországban a karácsonyi vásárok általában november végén nyitnak, és december végéig fogadják a vendégeket. Számuk korábban 2000 körül mozgott, idén a költségek miatt minden bizonnyal ennél kevesebb lesz. Ami pedig az árakat illeti, előzetes értesülések szerint egy pohár, azaz 2 deci forralt bor ára 4 euró, mint ahogy egy adag kolbászé is.

Kezdőlap    Külföld    Így készül Németország az ünnepi szezonra a tavalyi borzalom árnyékában

németország

biztonság

vásár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Egy, a nyilvánosságban kevésbé hangsúlyozott pénzügyi megállapodást is kötött az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor kormányfő szerint ez egy pénzügyi védőpajzs, amely megvédi Magyarországot a külső támadásoktól. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: az együttműködés egy devizacsere-ügyletet jelent a két ország jegybankja között. Csizmazia Gábor ismertette ennek használati lehetőségeit is.
 

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

Felfutóban a magyarországi kőolaj-kitermelés, 2025 az évszázad legerősebb éve lehet

Felfutóban a magyarországi kőolaj-kitermelés, 2025 az évszázad legerősebb éve lehet

2022 óta legalább öt új olajkutat is találtak Magyarországon. Az orosz–ukrán háború kitörése óta még intenzívebben keresik az importfüggőség csökkentésének lehetőségeit – mondta el Olekszij Anton, az Oeconomus junior elemzője az InfoRádióban. A hazai kőolajkitermelés a belföldi felhasználás csaknem 16 százalékát fedezi, tíz éve még csak 9 százalék volt ez az arány. A MEKH közölte a friss adatokat.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborús övezetben tartják a következő EU-csúcsot, hogy megtörjék a magyar vétót

Háborús övezetben tartják a következő EU-csúcsot, hogy megtörjék a magyar vétót

Európai miniszterek decemberben Ukrajnába látogatnak, hogy támogassák az ország EU-csatlakozási törekvéseit, miközben a tagállamok igyekeznek megkerülni a magyar ellenállást – jelentette a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: &quot;Mindent odaadtam a futballért&quot;

Bréking! Bejelentette Cristiano Ronaldo, mikor vonul vissza: &quot;Mindent odaadtam a futballért&quot;

Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 15:56
Egymásnak feszült a miniszterelnök és az elnök Lengyelországban
2025. november 11. 14:25
Több halottja is van a pakisztáni bombamerényletnek
×
×
×
×