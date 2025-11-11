Így készül Németország az ünnepi szezonra a tavalyi borzalom árnyékában

2024. december 21-én a magdeburgi vásárban egy szaúdi állampolgár hajtott a tömegbe, öt ember, köztük egy gyeremek élet kioltva. A gázolásnak több mint 200 sérültje volt. A 2006 óta Németországban élő szaúdi orvost őrizetbe vették.

Az idei karácsonyi vásárok november végén nyitnak; a kilátogatókat azonban nem csak hagyományos forralt bor, pörkölt, mandula, különböző „wurstok” és egyéb ínyencségek várják, hanem rendkívüli biztonsági intézkedések is. Az erre szánt költségek várhatóan rekordméretűek lesznek, ami persze a rendezők pénztárcájától is függ.

A viszonylag kisebbnek számító saar-vidéki főváros, Saarbrücken a hírek szerint 116 ezer eurót irányzott elő a karácsonyi vásár biztonsági költségeire, ami háromszorosa a tavalyinak. De a többi tartományi kisváros is mélyebben nyúl a pénztárcájába idén. Ez magyarázza, hogy Saarbrücken városa pénzügyi támogatást kért a tartományi, valamint a szövetségi kormánytól is – a biztonság erősítése érdekében.

Német tudósítások szerint a kisebb városok jellemzően kreatívabb, egyben költségtakarékosabb megoldásokat keresnek, de vannak olyan települések is, amelyek a biztonság kedvéért drága csúcstechnológiára támaszkodnak.

Ilyen például a Baden-Württemberg-i Heilbronn városa. Az önkormányzat 250 ezer eurót fordít „high-tech” védelmi oszlopokra. A legkorszerűbb, svájci gyártmányú eszközök arra hivatottak, hogy megakadályozzák az „illetéktelen” járművek bejutását a vásár helyszínére.

Több kisebb tartományi város ugyanakkor beéri sima betonoszlopokkal és homokzsákokkal is.

Van olyan kisváros is, amely ezúttal elállt a karácsonyi vásár megrendezésétől, mivel nem képes fedezni a biztonság garantálásával kapcsolatos költségeket. A Die Welt tudósítása szerint ilyen az észak-rajna-vesztfáliai, kevesebb mint 30 ezer lakosú Overath városa, amely támogatás híján nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel.

A megszokott dátum ellenére az észak-rajna-vesztfáliai Essen elővárosa, Essen-Steel a maga nemében úttörő volt, és már november eső vasárnapja óta fogadja a látogatókat. A kellemes idő miatt több sör fogyott, mint forralt bor. A korai nyitás a rendezők szerint puszta véletlen. Tizenöt évvel ezelőtt ugyanis a városházától rossz időpontot kaptak. De rájöttek arra, hogy jól megy az üzlet, ezért azóta maradt a korai időpont.

Németországban a karácsonyi vásárok általában november végén nyitnak, és december végéig fogadják a vendégeket. Számuk korábban 2000 körül mozgott, idén a költségek miatt minden bizonnyal ennél kevesebb lesz. Ami pedig az árakat illeti, előzetes értesülések szerint egy pohár, azaz 2 deci forralt bor ára 4 euró, mint ahogy egy adag kolbászé is.