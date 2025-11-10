Brutális videó – így néz ki egy buszbaleset belülről

Hátborzongató videót osztott meg Facebook-oldalán a KRESZváltozás egy buszbalesetről, amit a jármű belső kamerája vett fel.

A baleset Szlovákiában történt, Kassa közelében. Az elsődleges vizsgálatok szerint a busz nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt – írják.

A felvételen látható, mi is történik egy ilyen buszbaleset során. A jobb szélső ember kapaszkodik, ő nem is repült el. A mellette ülő beesett az ülés alá, a bal szélen ülő átrepült a túloldalra, a sofőr pedig az ajtóhoz csapódott.

Arról nem szól a beszámoló, hogy személyi sérülés történt-e az incidens során.

A videó felkavaró lehet, csak erős idegzetűek számára ajánlott a megtekintése: