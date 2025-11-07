Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytat megbeszéléseket Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter, majd megállapodásokat is kötötnek, ezek kapcsán adott interjút Washingtonban az M1 televíziónak.

Hangsúlyozta, a Trump-Orbán-találkozónak kettős tematikája van:

energetika, családok, gazdaság

háború.

Szijjártó Péter szerint a találkozó egy olyan időszakban jön létre, amelyben Európa folyamatosan gáncsolja Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítéseit és Orbán Viktor azon véleményét a békével kapcsolatban, amelyet más három és fél éve képvisel.

Megerősítette, otthont adna Budapest egy, „a háború lezárásához vezető békecsúcsnak” az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, de ehhez hetek, hónapok előkészítő munkája szükséges, hisz a csúcstalálkozónak akkor lehet értelme, „ha van miben megállapodni”.

Mint fogalmazott, a két legmeghatározóbb gazdaságának vezetője, Donald Trump és Hszi Csin-ping egy hete már találkozott, ők márpedig „egy követ fújnak” a béke szempontjából, Kína pedig már „tett lépéseket az ENSZ-ben a béke barátai” csoport erős tagjaként.

Űr

Bejelentette: folytatódik a magyar–amerikai űrbefektetési program, és Magyarország újra embert küld a világűrbe, ehhez szövetség készül a világ legnagyobb űrtechnológiai vállalatával (Voyager Technologies), egy új amerikai űrállomás építése folyamán pedig mindhárom fázisban is közreműködhet – tervezés, építés, üzemeltetés –, ezen kívül pedig oktatási egyezségek is köttetnek űrtechnológiai tárgyörben.

„Az a terv, hogy 2029-re egy kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást bocsátanak fel Föld körüli pályára. Magyarország számára nyílik most lehetőség, ma egy átfogó beruházási, képzési és technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologiesszal, Magyarországnak itt előnye van, hiszen azokat a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előre visznek bennünket. Az előnyök gyümölcsét most learatjuk” – részletezte.

Leszögezte, az űrtechnológiai befektetésekből, missziókból a magyar gazdaság profitál, Kapu Tibor projektjével pedig már maguk a nagy partnerek jelentkeznek a magyar félnél együttműködés céljából.