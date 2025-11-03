Belehalt az egyetemista lány az ivós játékba

Halálra itta magát egy kolumbiai diszkóban egy 23 éves egyetemista – írja az Index. A nő éppen a születésnapját ünnepelte Cali egyik felkapott diszkójában, a Sagsa Bar nevű szórakozóhelyen.

A szórakozóhely üzemeltetője aznap este kihívást intézett a vendégekhez, amelynek lényege az volt, hogy ha teljesítik a próbát, akkor másfél millió peso, mintegy 335 euró (130 ezer forint) üti az illető markát.

A kihívás során a következő összeállítást kellett mindössze 10 perc alatt elfogyasztani:

egy dupla cucarachót (kávélikőrből és tequilából kevert mexikói koktélt) 5 másodperc alatt,

három felest (shot) szintén 5 másodperc alatt,

egy hajtásra egy korsó sört, levegővétel nélkül,

három felest, de a kezek használata nélkül,

egy nagy pohár guarót (cukornádpálinkával készült koktél) 13 másodperc alatt,

valamint nyolc különböző italt tartalmazó felest, és közben cigarettázni.

Az kapta meg a díjat, aki mind a hat kihívást teljesítette.

Az elhunyt, María José Ardila az ötödik próbatételig jutott el, akkor azonban elveszítette az eszméletét. A társaság többi tagja, akik addig buzdították a lányt, érzékelte, hogy baj van. Megpróbálták kórházba vinni, de egyetlen taxis sem vitte el őket, mert mindegyik félt, hogy összehányja az autót. Végül egy közelben lakó ismerősüket sikerült riasztani, aki 17 perc után odament autójával és kórházba vitte Maríát.

Az egyetemista lány már kómában volt a kórházba szállításakor, agyműködése teljesen leállt, lélegeztetőgépre kapcsolva tartották életben. Barátai utólag elmondták, azért vágott bele a kihívásba, mert egy szegény barátnőjét akarta a pénzzel megsegíteni.

Édesapja két napig virrasztott mellette, de 48 óra elteltével, az orvosokkal való konzultációt követően beleegyezett, hogy lekapcsolják a gépekről.