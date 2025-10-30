Villás támadó miatt tört ki botrány egy utasszállítón

Veszélyes incidens történt egy nemzetközi repülőjáraton: egy indiai férfi villával támadt két tinédzserre, majd megpofozott két másik utast is a Chicagóból Németországba tartó gépen – írja az atv.hu.

A támadás miatt Bostonba irányították át a repülőgépet, ahol a rendőrség őrizetbe vette a 28 éves férfit.

Az amerikai ügyészség tájékoztatása szerint a két 17 éves fiatal közül az egyiket a kulcscsontján, a másikat a fején érte a szúrás. Beszámolók szerint az egyikük éppen aludt, amikor a támadó megközelítette, majd hirtelen megszúrta. A férfi ezután egy nőt és egy légiutas-kísérőt is megütött.

Az indiai férfi tanulói vízummal érkezett az Egyesült Államokba, de nem rendelkezik érvényes bevándorlási iratokkal. A támadás indítékáról egyelőre még nem tudni semmit.