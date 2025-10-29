Rejtélyes eset a kórházban: holtan találtak rá a fiatal magyar igazgatóra Romániában

Kedd reggel holtan találtak rá egy magyar származású kórházigazgatóra a romániai Bodzavásár (Buzau) sürgősségi kórházának ügyeleti szobájában – írja az Új Magyar Szó Online.

A 37 éves Szabó Stefánia hétfőn kezdte meg ügyeletét, és még aznap részt vett az intézmény új pulmonológiai osztályának átadásán. Kedd hajnalban azonban már nem vette fel a telefonját, ezért kollégái benyitottak az ügyeleti szobába, ahol holtan találtak rá. A gyanús haláleset miatt eljárás indult, a körülményeket jelenleg is vizsgálják. A hatóságok eddig nem közöltek részleteket a halál okáról, de megerősítették: az esetet ügyészi felügyelet mellett igyekeznek feltárni.

A helyi rendőrség mellett a román munkaügyi felügyelőség is vizsgálódik az ügyben, és orvosszakértői vizsgálatokat végeznek a haláleset pontos körülményeinek tisztázására. Sorin Patrascu kórházigazgató közölte: Szabó Stefánia havonta legalább hét ügyeletet teljesített,

az utolsó vizsgálatot éjfél körül végezte, majd felment az ügyeleti szobába, az viszont nem tudják, később mi történhetett vele.

Bár a halál oka egyelőre nem ismert, a boncolás fogja pontosan megállapítani, orvoskollégák és a kórház dolgozói elsősorban a kimerítő munkaprogramot, az embertelenül hosszú ügyeleteket okolják.

A szakszervezeti vezető, Gratiela Constantin súlyos problémának nevezte, hogy a román kórházakban az ügyelet délután két órakor kezdődik és másnap reggel 8-kor ér véget. Az elhunyt kollégái arról számoltak be, hogy Szabó Stefánia „nagyon lelkiismeretes volt, az utóbbi években talán egyszer sem vett ki betegszabadságot, akkor is bejött dolgozni, amikor nem érezte jól magát”. A Pro TV információi szerint az orvosnő 2020-ban panaszt tett, mert egy műtét során kollégája egy feszült pillanatban elektromágneses égetővel megütötte, vérző sebet okozva a kezén, és többször is bántalmazta őt és másik kollégáját is.

Szabó Stefánia 2021 óta volt a bodzavásári kórház igazgatója, és október 1-jén ünnepelte 37. születésnapját.

