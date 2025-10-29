ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.36
usd:
334.72
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Afganisztán és Pakisztán határvidéke egy térképen.
Nyitókép: Pexels

Kis-Benedek József a pakisztáni–afganisztáni konfliktusról: nem több, mint törzsi villongás

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

A biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár az InfoRádióban arról beszélt, hogy a két országban nincs belső stabilitás, a kormányzatoknak kevés a ráhatása a sokszor önállóan cselekvő csoportokra, de többek között épp emiatt nem valószínű, hogy a vasárnapi összecsapás nagyobb háborúvá fajul majd.

Vasárnap ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között. Jelenleg zárt ajtók mögötti tárgyalások folynak Pakisztán és az afganisztáni tálibok képviselői között Isztambulban a két ország közötti konfliktus rendezéséről.

„Elég régóta van feszültség Afganisztán és Pakisztán között, persze nem állami szinten, hanem vannak bizonyos ellenséges törzsek, de nyilvánvaló, hogy Pakisztán nem fog hozzájárulni, hogy az afgánok támadást hajtsanak végre a területén” – mondta az InfoRádióban Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora.

A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, a mostani esetből nem kerekedik majd akkora konfliktus, meg fogják próbálni térségi szinten rendezni az ebbe beleszólással rendelkező erők. Emlékeztetett, hogy

Pakisztánnak vannak olyan komoly képességei, nukleáris eszközei, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni, az azonban nem valószínű, hogy ilyesmit is bevetne.

Afganisztán kapcsán a biztonságpolitikai szakértő elmondta, az országban nincs belső rend, komoly ellentétek feszülnek, de a Pakisztán nyugati részén található Vazirisztán tartományból is elég szabadon szoktak támadni minden irányba, vagyis elsősorban törzsi háborúról van szó. Úgy véli, éppen ezért nem lesz belőle kiterjedt konfliktus, a felek igyekeznek majd mérsékelni a helyzetet, így ideiglenes vagy tartós tűzszünet megkötésére törekednek majd.

Kis-Benedek József másfelől hangsúlyozta az esetleges fegyvernyugvás törékenységét, hiszen a törzseknek saját hadseregei vannak, amelyekkel támadást tudnak indítani. Emellett olyan szereplők is jelen vannak, akik szítják az ellentéteket. Aláhúzta:

„még ha nem is valószínű, hogy hatalmas ellentét alakul ki a mostani villongás nyomán, nagy megbékélésre nem érdemes számítani”.

A két állam közt tátongó szakadék kapcsán a címzetes egyetemi tanár hangsúlyozta, hogy történelmi okai vannak. Példaként említette az afganisztáni háborút, a tálibok elűzését majd a visszatérésüket, a radikális csoport megosztottságát. De Pakisztánról se lehet elmondani, hogy azonos politikai irányba haladnak a különböző szervezetek, és nagyon sok olyan ellentétes érdek van, amik a különböző hadurakhoz kötődnek, nem működik a központi irányítás, amiből adódóan időről időre összetűzések alakulnak ki.

Az MTA doktora kiemelte, hogy nem számít érdemi eszkalációra, a támadások fokozódására, mert ha valamelyik fél esetleg túlzottan bevadulna, azt leállítaná akár a kormányzat, akár a nemzetközi szereplők. Vagyis a mostani ellenségeskedés nem valószínű, hogy nagyobb háborúvá fajul majd.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kis-Benedek József a pakisztáni–afganisztáni konfliktusról: nem több, mint törzsi villongás

határ

konfliktus

pakisztán

afganisztán

harc

törzs

kis-benedek józsef

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tallinn karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Tallinn karácsonyi vásár 2025: helyszínek, dátumok, tudnivalók

Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi vásár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
First deaths from Hurricane Melissa confirmed in Jamaica as storm leaves trail of destruction across Caribbean

First deaths from Hurricane Melissa confirmed in Jamaica as storm leaves trail of destruction across Caribbean

At least 20 people have died in Haiti in flooding, with the storm now barrelling toward The Bahamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 21:53
"Moszkvát a földdel tesszük egyenlővé ha Oroszország támad" - közölte a belga védelmi miniszter
2025. október 29. 21:31
Valgyimir Putyin: az orosz csapatok lendületesen nyomulnak előre
×
×
×
×