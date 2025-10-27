ARÉNA - PODCASTOK
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

Infostart / MTI

Vasárnap ismét fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán között annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben a felek között.

A pakisztáni hadsereg közlése szerint az összecsapásokban legalább 25 szélsőséges és 5 pakisztáni katona vesztette életét.

A pakisztáni hadsereg sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezethez tartozó szélsőségesek két nagyobb csoportja próbált két különböző helyen bejutni az északnyugat-pakisztáni Haibar-Pahtúnhva tartomány területére Afganisztán felől.

Jelenleg zárt ajtók mögötti tárgyalások folynak Pakisztán és az afganisztáni tálibok képviselői között Isztambulban a két ország közötti konfliktus rendezéséről.

A pakisztáni védelmi miniszter szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt a tárgyalások kudarca esetén.

Az iszlámábádi vezetés vasárnap egyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a szélsőségesek "beszivárgási kísérleteinek" időpontja "kétségeket vet fel az afgán átmeneti kormány szándékai tekintetében, ami a probléma rendezését illeti".

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el, a két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen - köztük civilek - vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényleteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
2025. október 27. 08:24
