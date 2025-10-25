ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Antonio Tajani olasz külügyminiszter, a Forza Italia (Hajrá Olaszország) párt vezetője pártja római eredményváró rendezvényén az európai parlamenti választások éjszakáján, 2024. június 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/LaPresse/Mauro Scrobogna

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

Infostart / MTI

Olaszország támogatja Ukrajnát, de nem áll háborúban Oroszországgal - hangoztatta Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter szombaton hangsúlyozva, hogy Róma nem ad Samp/T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert Kijevnek.

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország az ukrajnai háború kezdete óta nem szállított hosszú hatótávolságú rakétákat Kijevnek.

Ami a Samp/T légvédelmi rendszert illeti, Antonio Tajani közölte, hogy egyelőre semmilyen terv sincsen arra, hogy azt Ukrajnába telepítenék.

"Továbbra is támogatjuk Ukrajnát minden tekintetben, politikai, pénzügyi és katonai eszközökkel, de hangsúlyozzuk, hogy nem állunk háborúban az Oroszországi Föderációval. Ukrajna függetlenségét kívánjuk elérni, tűzszünetben reménykedve, ahogyan azt az Egyesült Államok javasolta (...) a béke útját követjük" - mondta Tajani újságírói kérdésekre válaszolva Torinóban, ahol pártja, a Hajrá Olaszország! országos találkozója zajlik.

Korábban az olasz védelmi tárca cáfolta azt a külföldi sajtóban közölt értesülést, miszerint Róma a Samp/T rendszerhez tartozó rakétákat és lövedékeket szállít Ukrajnába. A minisztérium közölte, hogy 2022 februárja óta már tizenegy olasz fegyverszállítmányt adtak át Ukrajnának, és a következő időszakban várható a tizenkettedik elindítása, de a szállítmányok tartalma titkosított.

Giorgia Meloni miniszterelnök a római parlamentben október 22-én kijelentette, hogy teljes mértékben támogatják Kijevet, de Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába.

Kezdőlap    Külföld    Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

ukrajna

olasz

antonio tajani

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
 

Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

Litvánia így reagál légtere megsértésére - időszakosan

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
MÁV: baleset történt, fennakadásokra kell számítani a közlekedésben

MÁV: baleset történt, fennakadásokra kell számítani a közlekedésben

Gázolt a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra tartó Cívis InterRégió vonat Debrecen és Ebes között, ezért a baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 19-20 óráig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok - közölte honlapján a MÁV-csoport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége lehet a két évtizedes várakozásnak? Ezért lehet bajnok az Arsenal a PL-ben

Vége lehet a két évtizedes várakozásnak? Ezért lehet bajnok az Arsenal a PL-ben

Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Trump hopes China will help push Russia towards Ukraine peace talks

Struggling to broker a peace deal in Ukraine, Trump hopes Xi Jinping could influence Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 25. 18:02
Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka
2025. október 25. 17:44
Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert
×
×
×
×