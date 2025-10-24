ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek Salamon
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas egzotikus állat okozott bent a városban súlyos balesetet Kassán

Infostart

Két ember megsérült, amikor egy 300-350 kilós nőstény jávorszarvas miatt történt súlyos baleset Kassa egyik városrészében, Kassaújfalun (Košická Nová Ves), a Herlianska utcán.

Tájainkon szokatlan baleset történ szerda este Kassa egyik városrészében, Kassaújfalun (Košická Nová Ves), a Herlianska utcán – írja a Paraméter felvidéki magyar nyelvű hírportál. A személyautó két utasa megsérült, a mentők kiérkezéséig a tűzoltók látták el őket – közölte a kerületi tűzoltószolgálat a közösségi hálón.

Az állat nem élte túl az ütközést, a vadásztársaság szállította el a tetemet. A nőstény jávorszarvas 300-350 kilogrammos lehetett. A rendőrség már az év elején közzétett egy videófelvételt, amelyen egy jávorszarvas futott az R4-es autóút mellett, Kassa közelében. Az Állami Természetvédelmi Hivatal szerint

rendkívül szokatlan, hogy jávorszarvast látni Szlovákiában.

„Feltehetően Lengyelországból jött át, ahol komoly jávorszarvas-populáció él. Egyes példányok a párzási időszakban nagy távolságokat tesznek meg” – közölte a TASR hírügynökséggel a természetvédelmi hivatal.

A jávorszarvas védett, egy példány eszmei értéke 3000 euró. Félénk állat, a természetes élőhelyein is ritkán találkozik vele az ember.

