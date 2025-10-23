ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 23. csütörtök
Benjámin Netanjahu megválasztott izraeli miniszterelnök beszéde után az új kormány eskütételén a parlament, a kneszet jeruzsálemi épületében 2022. december 29-én. A 120 képviselőből 63 szavazott bizalmat az új kormánynak, 54 ellenében. A kormánykoalíció a jobboldali Likud párt, a szélsőségesen jobboldali Vallásos Cionisták nevű telepespárt, az ultranacionalista Zsidó Erő (Ocma Jehudit) párt, valamint az európai eredetű ultraortodox askenázik Egyesült Tórapártjából és a keleti ultraortodoxok Sasz pártjából áll.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters/Pool/Amir Cohen

Szétszakadt a kormánykoalíció Izraelben, bizonytalan helyzet alakult ki

Infostart / MTI

A keleti zsidók ultraortodox Sasz nevű pártja lemondott koalíciós tisztségeiről Izraelben, mert eddig nem született törvény a vallási iskolákban, a jesivákban tanuló férfiak hadkötelezettség alóli felmentésükéről- jelentette be közleményben a párt. Ezzel a kormány képviselői kisebbségbe kerülnek az izraeli parlamentben, a kneszetben.

A Sasz párt már július 16-án bejelentette kilépését a kormánykoalícióból, de eddig megtartották tisztségeiket és a kormánnyal szavaztak a kneszetben.

"A döntés a Tóra Bölcseinek Tanácsa utasításának megfelelően történik, amely előírta, hogy a kormánynak legkésőbb a kneszet téli ülésszakának megnyitásáig szavazásra kell bocsátania a jesivanövendékek jogállását rendező törvényt — de ez sajnálatos módon mindeddig nem valósult meg. Amikor a jesivanövendékek jogállása rendeződik, a Sasz visszatér a kormányban és a kneszetben betöltött tisztségeihez" - jelezték közleményükben.

A kneszet október huszadikán nyitotta meg téli ülésszakát.

Egyelőre nem világos, hogy a Sasz párt miként fog voksolni a parlamentben esedékes plenáris szavazásokon.

Erről a következőket mondták: "a Sasz teljes összhangban fog cselekedni a többi ultraortodox frakcióval, és folyamatosan konzultálni fog a Tóra Bölcseinek Tanácsával minden, az álláspontját érintő kérdésben."

"A Sasz továbbra is minden erejével azon dolgozik, hogy rendezze a jesivanövendékek és a Tóra-tanulók státuszát, akik a zsidó nép szellemi és történelmi fennmaradásának zálogai. A mozgalom folytatja harcát a kegyetlen politikai üldözés ellen, amelyet a szent jesivák tanulói ellen folytatnak, akik éjjel-nappal Tórát tanulnak Izrael népe és a katonák sikeréért" - írta közleményében a Sasz párt.

Ugyanakkor Gali Baharav-Miara államügyész levélben arra szólította fel Benjámin Netanjahu miniszterelnököt, hogy vezessen be szankciókat a katonai szolgálat alól kibúvók ellen. A Likud párt vezetői a Sasz döntése után a Maarív című újságnak úgy nyilatkoztak, hogy

"át fogjuk vinni a törvényt, két éven belül bevonultatunk tízezer ultraortodoxot, és rendezzük a jesivanövendékek jogállását. Ne számítsanak a kormány megbuktatására!"

A kneszet külügyi és védelmi bizottsága a jövő hétre tervezi az új izraeli hadkötelezettségi törvény tervezetének vitáját, amely az ultraortodox pártok követelésére szabályozná a jesivában tanulók felmentését a katonai szolgálat alól. A Sasz pártot vezető Arije Deri a kilépés ellenére várhatóan továbbra is részt vesz majd a kabinet ülésein eddigi "vendég" státuszában.

"A tartalékosok terhei nőnek, a hadsereg pedig jelezte, hogy meg kell hosszabbítani a sorköteles szolgálat idejét, miközben a kormány nem tesz semmit a hadkötelezettség betartatásának fokozásáért. Ezzel jogilag nem igazolhatóan súlyosan sérül az egyenlőség elve. Ezért szükséges és elvárt, hogy a kormány átfogó tervet dolgozzon ki a hadkötelezettség betartatására" - fogalmazott levelében a kormányfőnek az államügyész.

A 2026-os költségvetés elfogadása szinte kilátástalannak tűnik a Sasz csütörtöki bejelentése után. Noha a kormány így már kisebbségben van a kneszetben, a kormányfő és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter csütörtökön megindították a költségvetési tárgyalásokat.

