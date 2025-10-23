Nincs kegyelem, nagy kitoloncolások kezdődhetnek Svédországban

„Ha valaki nem svéd állampolgár, és akár csak egy nap börtönre is ítélik, akkor ki kell toloncolni az országból” – hangoztatta a miniszter, aki a kedden és szerdán Bécsben tartott migrációs konferencián vesz részt.

Forssell elmondta, hogy elképzelése a huzamos időre szóló tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiekre is vonatkozna. Hozzátette, hogy a közvélemény is támogatja a tervét. Kiemelte, hogy különösen a bevándorló hátterű közösségek pártolják a bűnelkövető külföldiek kitoloncolásának tervét, mert sok esetben ők maguk az elszenvedői a bűnbandák tevékenységének a skandináv országban.

Johan Forssell szerint a vonatkozó törvényt jövőre, még az őszre tervezett parlamenti választás előtt elfogadhatják. Megjegyezte: méltányossági esetben lesznek kivételek a rendelkezés hatálya alól, de a cél az, hogy gátat szabjanak a Svédországban burjánzó szervezett bűnözésnek.

„Még mindig túlságosan gyakran fordul elő, hogy Svédországban maradhatnak emberek annak ellenére, hogy bűnbandák tagjaiként erőszakos cselekményeket követtek el”

– fogalmazott a miniszter.

Elismerte egyúttal, hogy a tervezett jogszabály sértheti az Emberi Jogok Európai Egyezményének (ECHR) rendelkezéseit.

„Ez a jövőben gondot jelenthet. Dán kollégáink ezt folyamatosan tapasztalják” – mondta, utalva arra, hogy a szomszédos Dánia az ECHR ítéletei miatt nem tud megszabadulni több olyan külfölditől, akik szexuális bűncselekményt követtek el.

Ezzel összefüggésben a svéd miniszter jelezte: támogatja azt a kezdeményezést, hogy az egyezményt vagy annak értelmezését módosítani kellene.

„Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem isteni kinyilatkoztatás, azt a politikusok megváltoztathatják. (...) A jelenlegi helyzet nem maradhat így”

– fogalmazott.

Johan Forssell arról is beszélt, hogy történelmi mélypontra esett vissza Svédországban a menedékkérők száma, és jelentősen csökkent a bandaháborúkhoz köthető lövöldözések száma is. Utóbbit azzal magyarázta, hogy a rendőrséget jóval több eszközzel ruházták fel, például lehetővé tették a mobiltelefonok lehallgatását.

„Sokat ruházunk be az új technológiák használatába” – mondta, aláhúzva, hogy minden intézkedést az emberi jogi előírásokkal és a nemzetközi egyezményekkel teljes összhangban vezetnek be.