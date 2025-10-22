ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 22. szerda
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Egy kislány szexuális bántalmazása miatt tört ki zavargás Dublin közelében

Infostart / MTI

Összecsapások voltak legalább ezer tüntető és rendőrök között kedden egy menekültügyi szállás előtt az írországi Saggartban azokkal a hírekkel összefüggésben, hogy egy tízéves kislányt szexuálisan bántalmaztak. A bántalmazást az ír miniszterelnök is rendkívül súlyos eseménynek minősítette.

A Dublin közelében fekvő városban a helyszíni beszámolók szerint ír zászlókat és „Irish lives matter” (Számítanak az ír életek) feliratú táblákat tartó tüntetők palackokat és petárdákat dobáltak a rendőrökre. A hatóság könnygázt is használt, hogy visszaszorítsa őket a szállodaegyüttestől. Rendőrségi közlés szerint hat tüntetőt őrizetbe vettek a hatóság elleni erőszak miatt, egy rendőr megsebesült.

A tüntetést kiváltó bűncselekményt a Citywest szálloda környékén követték el, ahol menedékkérőket fogadnak be. A gyanúsított a helyi média szerint egy 26 éves bevándorló. A kiskorú áldozatot állami gondozásba vették, míg a feltételezett támadót – aki az Irish Times című lap szerint arab tolmácsot kért – a rendőrség közlése szerint bíróság elé állítják.

Michael Martin ír miniszterelnök a parlamentben felszólalva „rendkívül súlyosnak” minősítette az eseményeket, és kijelentette, hogy az országban „sok ember dühös és aggódik amiatt, ami itt történt”. „Nyilvánvaló, hogy itt az állam mulasztott a gyermek védelmével kapcsolatos kötelezettségét illetően” – tette hozzá a kormányfő.

Jim O'Callaghan igazságügyi és bevándorlási miniszter a zavargásokat ítélte el, utalva a rendőrségre dobott tárgyakra. ”Sajnos, nem meglepő, hogy egyesek bűncselekményeket használnak fel arra, hogy zavargásokat keltsenek a társadalomban” – tette hozzá közleményében.

Orosz gázfék - Szlovákiának repül a cseh mentőöv
Tudósítónktól

Orosz gázfék - Szlovákiának repül a cseh mentőöv
„Csehország készen áll arra, hogy segítséget nyújtson Szlovákiának, ha az orosz gázszállítások megszűnése problémát okozna” – jelentette be Lukáš Vlček, távozó cseh ipari és kereskedelmi miniszter.
 

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
A vasárnap hajnali óraátállítás miatt a legtöbb éjszakai járat közlekedése nem változik a hajnali órákban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

