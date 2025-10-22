Egy kislány szexuális bántalmazása miatt tört ki zavargás Dublin közelében

A Dublin közelében fekvő városban a helyszíni beszámolók szerint ír zászlókat és „Irish lives matter” (Számítanak az ír életek) feliratú táblákat tartó tüntetők palackokat és petárdákat dobáltak a rendőrökre. A hatóság könnygázt is használt, hogy visszaszorítsa őket a szállodaegyüttestől. Rendőrségi közlés szerint hat tüntetőt őrizetbe vettek a hatóság elleni erőszak miatt, egy rendőr megsebesült.

A tüntetést kiváltó bűncselekményt a Citywest szálloda környékén követték el, ahol menedékkérőket fogadnak be. A gyanúsított a helyi média szerint egy 26 éves bevándorló. A kiskorú áldozatot állami gondozásba vették, míg a feltételezett támadót – aki az Irish Times című lap szerint arab tolmácsot kért – a rendőrség közlése szerint bíróság elé állítják.

Michael Martin ír miniszterelnök a parlamentben felszólalva „rendkívül súlyosnak” minősítette az eseményeket, és kijelentette, hogy az országban „sok ember dühös és aggódik amiatt, ami itt történt”. „Nyilvánvaló, hogy itt az állam mulasztott a gyermek védelmével kapcsolatos kötelezettségét illetően” – tette hozzá a kormányfő.

Jim O'Callaghan igazságügyi és bevándorlási miniszter a zavargásokat ítélte el, utalva a rendőrségre dobott tárgyakra. ”Sajnos, nem meglepő, hogy egyesek bűncselekményeket használnak fel arra, hogy zavargásokat keltsenek a társadalomban” – tette hozzá közleményében.