Nyitókép: Pixabay

A gyerekek óriási árat fizettek a koronavírus-járvány miatt Boris Johnson volt brit kormányfő szerint

Infostart / MTI

Az iskolabezárások hatásai a legrosszabb várakozásokat igazolták, de abban az időben nem lehetett mást lépni, mert nem lehetett tudni, mennyire veszélyes a gyerekek életére a koronavírus – mondta Boris Johnson volt brit miniszterelnök a járvány hatásairól zajló brit vizsgálat meghallgatásán.

A gyerekek nagyon nagy árat fizettek a koronavírusjárvány idején a társadalom többi tagjának megóvásáért, mivel az iskolabezárások és az egyéb korlátozó intézkedések hatásai az akkori legrosszabb várakozásokat igazolták – mondta Boris Johnson volt brit miniszterelnök a járvány előzményeinek, következményeinek és kormányzati kezelési módjának feltárását célzó brit vizsgálat keddi munkanapján.

A 2023 nyarán kezdődött vizsgálat, amelyet Heather Hallett, az angol fellebbviteli bíróság nyugalmazott bírája vezet, várhatóan 2026-ig tart, és több különálló részből – hivatalos elnevezéssel modulból – áll.

A jelenleg folyó nyolcadik vizsgálati modul estébe nyúló keddi meghallgatásán Boris Johnson – aki a koronavírusjárvány kezdetének és elhatalmasodásának idején volt Nagy-Britannia konzervatív párti miniszterelnöke – úgy fogalmazott: annak idején nagyon remélte, hogy el lehet kerülni az iskolák bezárását, mert "lidércnyomásos elképzelésnek" tartotta a jelenléti oktatás felfüggesztését.

Johnson hangsúlyozta:

a járvány kezdeti szakaszában még nem lehetett tudni, hogy az új típusú koronavírus által okozott megbetegedések milyen hatást gyakorolnak a gyerekekre.

"Nem tudtunk sokat még arról sem, hogy milyen a vírus terjedési képessége, mindenféle olyan dologgal szembesültünk, amelyek egyszerűen ismeretlenek voltak, és így nehezen lehetett tervezni, miközben az események nagyon gyorsan haladtak" – mondta a volt brit miniszterelnök.

Johnson kijelentette: az iskolák bezárását szerette volna a járvány megfékezésére alkalmazott intézkedések közül a legutoljára hagyni, mivel úgy gondolta, hogy ennek rettenetes következményei lennének a fiatalokra.

Arra a kérdésre, hogy utólag visszagondolva az iskolák bezárásának az általa vártnál is rosszabb következményei lettek-e, a volt brit kormányfő úgy válaszolt:

az intézkedés hatásai az ő akkori legrosszabb várakozásait igazolták. Johnson szerint ugyanakkor abban az időszakban az iskolák bezárása tűnt az egyetlen lehetőségnek,

mert az volt a kockázat, hogy ha a gyerekekről az idősebb felnőttekre átterjedő fertőzések miatt például megkétszereződnek a megbetegedések, annak nagyon súlyos halálozási ráta lehetett volna a következménye.

Így a gyerekek fizettek óriási árat a társadalom más tagjainak megóvásáért, mivel az oktatás kiesése katasztrofális hatásokkal járt – fogalmazott a volt brit kormányfő.

Johnson ugyanakkor hozzátette azt is, hogy utólag megítélve a kormány valószínűleg "túl messze ment" az emberek közötti kapcsolattartást korlátozó intézkedésekkel, és a gyerekeket valószínűleg fel lehetett volna menteni e korlátozások alól.

A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint Nagy-Britanniában a járvány kezdete óta több mint 25 millió koronavírus-fertőződést azonosítottak szűrővizsgálatokkal, a fertőzés okozta megbetegedések és szövődmények halálos áldozatainak száma meghaladta a 230 ezret.

Külföld

járvány

koronavírus

pandémia

