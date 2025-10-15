ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Steve Lupton/Getty Images

Szigoríthatják az alkoholizálást Európában – de hogyan és miért?

Infostart / MTI

Az alkoholfogyasztás Európai Unión belüli szigorúbb szabályozását sürgette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden, a régióban regisztrált, az alkohollal összefüggő több tízezer rákos megbetegedés elleni küzdelem jegyében.

A rákmegelőzéssel kapcsolatos átfogó jelentés bemutatását kísérő közleményében az ENSZ-szervezethez tartozó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) az alkoholra vonatkozó szigorú szabályozást a lehető leghatékonyabb befektetésnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű intézkedések életeket mentenek, pénzt takarítanak meg, és rövid időn belül eredményekre vezetnek.

A jelentésben közzétett adatok szerint világszerte az Európai Unió térségében fogyasztják a legtöbb alkoholt, és ugyanitt az ezzel összefüggő rákos megbetegedések vezető haláloknak számítanak.

Az alkohol 2020-ban több mint 111 ezer új rákos megbetegedést eredményezett az EU-n belül, a többi között végbélrákot, mellrákot és szájüregi rákot - olvasható a jelentésben, amelyben kiemelik azt is, hogy az alkoholtermékek megadóztatása, az alkoholhoz való hozzáférés korlátozása és a forgalmazással kapcsolatos tilalmak népességi szinten is csökkentik az alkoholfogyasztást, ráadásul mérsékli a rák jelentette terheket is.

Gundo Weiler, a WHO európai irodájának megelőzésért felelős vezetője rámutatott arra, hogy az EU tagországai az egyébként megelőzhető megbetegedések formájában túl magas árat fizetnek az alkoholért, amely tönkreteszi a családokat is és milliárdokat vesz ki az adófizetők zsebéből.

"A WHO európai régiója nem engedheti meg magának azt az illúziót, amely szerint az alkoholfogyasztás veszélytelen" - húzta alá.

Kezdőlap    Külföld    Szigoríthatják az alkoholizálást Európában – de hogyan és miért?

