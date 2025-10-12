ARÉNA - PODCASTOK
2025. szeptember 25-i kép egy sebesült fiatalról az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt kirobbant tüntetések egyikén a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy a zavargássá fajult tüntetéseken az ENSZ emberi jogi fõbiztossága szerint 22-en meghaltak.
Nyitókép: Henitsoa Rafalia

Puccskísérlet Madagaszkáron, döbbenetes fotók érkeztek

Infostart / MTI

Törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérlet zajlik Madagaszkáron az ország elnöki hivatalának vasárnapi, a lakossághoz és a nemzetközi közösséghez intézett bejelentése szerint.

"A párbeszéd az egyetlen megoldás az országunkat sújtó válság megoldására" - szögezte le a közleményben Andry Rajoelina államfő.

Antananarivo, 2025. szeptember 29. A 2025. szeptember 25-i képen felgyújtott autógumik mellett hajtanak el robogósok az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt kirobbant tüntetések egyikén a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy a zavargássá fajult tüntetéseken az ENSZ emberi jogi fõbiztossága szerint 22-en meghaltak. MTI/EPA/Henitsoa Rafalia
Antananarivo, 2025. szeptember 29. A 2025. szeptember 25-i képen felgyújtott autógumik mellett hajtanak el robogósok az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt kirobbant tüntetések egyikén a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy a zavargássá fajult tüntetéseken az ENSZ emberi jogi fõbiztossága szerint 22-en meghaltak. MTI/EPA/Henitsoa Rafalia

Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak. Rajoelina szeptember végén azt mondta, egyeztetéseket kezdeményez a demonstrációkat vezető fiatalokkal és segítséget ígért a fosztogatások sújtotta vállalkozásoknak is.

Antananarivo, 2025. október 11. Rendõrségi könnygázgránátot rúg el magától egy tüntetõ az államfõ lemondását követelõ tiltakozáson a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban október 11-én. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt szeptember végén kirobbant, zavargássá fajult tüntetéseken két tucatnyian meghaltak. MTI/EPA/Razafindrakoto Mamy
Antananarivo, 2025. október 11. Rendõrségi könnygázgránátot rúg el magától egy tüntetõ az államfõ lemondását követelõ tiltakozáson a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban október 11-én. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt szeptember végén kirobbant, zavargássá fajult tüntetéseken két tucatnyian meghaltak. MTI/EPA/Razafindrakoto Mamy

Mindeközben ugyancsak vasárnap a hatóságok is közleményt adtak ki, amelyben elismerték, hogy a megmozdulásokra adott válasz olykor aránytalan volt.

Szombaton a fővárosban, Antananarivóban tartott tüntetéshez helyszíni beszámolók szerint a hadsereg egyik elitegységének a katonái is csatlakoztak,

akik felszólították a biztonsági erőket, tagadják meg a tűzparancsot. Nem sokkal később Ruphin Zafisambo miniszterelnök videóüzenetben leszögezte: a kormány szilárdan tartja magát, valamint szintén a párbeszédet szorgalmazta.

Antananarivo, 2025. október 11. Katonák járõröznek az államfõ lemondását követelõ tüntetésen a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban október 11-én. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt szeptember végén kirobbant, zavargássá fajult tüntetéseken két tucatnyian meghaltak. MTI/EPA/Razafindrakoto Mamy
Antananarivo, 2025. október 11. Katonák járõröznek az államfõ lemondását követelõ tüntetésen a madagaszkári fõvárosban, Antananarivóban október 11-én. Andry Rajoelina madagaszkári elnök szeptember 29-én elrendelte az afrikai szigetország kormányának felmentését azt követõen, hogy az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt szeptember végén kirobbant, zavargássá fajult tüntetéseken két tucatnyian meghaltak. MTI/EPA/Razafindrakoto Mamy

ENSZ-jelentések szerint a tüntetésekben már legkevesebb 22-en haltak meg és több mint 100-an megsebesültek. Rajoelina szerdán tagadta a világszervezet által közzétett adatokat, leszögezve, hogy 12-en haltak meg, akik "mind rablók és fosztogatók" voltak.

madagaszkár

puccskísérlet

hatalomváltás

