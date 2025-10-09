ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Súlyos gazdasági károk az Egyesült Államokban

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Komoly gazdasági károkat okoz az Egyesült Államoknak a szeptember vége óta tartó kormányzati leállás - mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Hozzátette: miután a Szenátus nem tudott megállapodni a költségvetésről, finanszírozás hiányában gyakorlatilag megbénult a szövetségi állam: számos fontos feladatot nem tud ellátni, és a közszolgák sem kapnak fizetést, emiatt pedig a GDP naponta egy ezredszázalékkal csökken.

Biztosan állítható, hogy a republikánusok sem tartják jó dolognak ezt a kormányzati leállást, ugyanis jelentős gazdasági károkat okoz az amerikai gazdaságnak - mondta Horváth Sebestyén.

Az elemző kifejtette, hogy a leállásnak közvetett hatásai is vannak. A nemzeti parkok példáját említette, amelyek jellemzően olyan régiókban találhatóak, ahol a fő foglalkoztatónak számítanak, így ezeken a helyeken a kormányzati leállás miatt jelentősen nőhet a munkanélküliség, a turizmusra épülő bevételek pedig visszaesnek. A tudományos élet is megérzi a leállást, hiszen ilyenkor a különböző kutatások finanszírozását is ideiglenesen felfüggesztik.

"Vannak becslések, hogy minden egyes nappal, amikor áll a kormányzat az Egyesült Államokban, a GDP 1 ezred százalékkal csökken. A legutóbbi. a 2019-es 35 napos leállás becslések szerint 20 és 40 milliárd dollár közötti gazdasági kárral járt. Nem lehet tudni egyelőre, meddig tart ez a helyzet" - mondta az elemző.

A leghosszabb leállás sem tartott másfél-két hónapnál tovább, átlagosan egy kormányzati leállás egy-két hétig szokott tartani.

Most nyilván háttéralkuk zajlanak a kongresszusban, Horváth Sebestyén arra számít, hogy másfél-két héten belül most is sikerül megegyezni.

"Jönnek a félidős választások, a demokraták a leállással egy jelentős politikai kockázatot vállaltak, mert a választópolgárok többsége ezt nekik rója fel. Jövőre lesznek félidős választások, nehéz így belemenni egy kampányba."

A következő két hétben várhatóan sikerül majd megállapodni, ha nem is egy egész éves költségvetésről, de legalább egy ideiglenes finanszírozási tervről, így időt tudnak nyerni a szenátorok arra, hogy a háttértárgyalásokat tudják folytatni - vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

egyesült államok

költségvetés

következmény

kormányzati leállás

