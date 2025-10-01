ARÉNA
2025. október 1. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Leállt Amerika, „visszafordíthatatlan” intézkedések jöhetnek

Infostart / MTI

Leállt az Egyesült Államok szövetségi kormányzata szerdától kezdődően. Washingtonban azután függesztették fel az adminisztráció működésének jelentős részét, hogy a Kongresszus, pontosabban a szenátusi demokraták és republikánusok nem jutottak dűlőre a finanszírozás kapcsán. A leállás napi 400 millió dolláros költséggel jár.

Az 1981 utáni 15. kormányzati leállás miatt elmarad a szeptemberi foglalkoztatási jelentés közzététele, lelassul a légi közlekedés, felfüggesztik a tudományos kutatásokat, visszatartják az amerikai katonák fizetését, és 750 ezer szövetségi alkalmazott kényszerszabadságolására kerül sor – idézi a Reuters és az AP beszámolóját a Portfolio.

Donald Trump, akinek a szövetségi kormányzat radikális átalakítására irányuló programja már most is mintegy 300 ezer munkavállaló elbocsátását vetíti előre decemberig bezárólag, azzal fenyegette a kongresszusi demokratákat, hogy a leállás utat nyithat olyan „visszafordíthatatlan” intézkedéseknek, mint a további munkahelyek és kormányzati programok megszüntetése.

A leállás néhány órával azután kezdődött, hogy a Kongresszus felsőháza, a szenátus elutasította azt a rövid távú költségvetési intézkedést (continuing resolution), amely november 21-ig biztosította volna a kormányzat működését az eddigi kiadási tételekkel. A szenátusban azonban a republikánusoknak nem volt meg az ennek elfogadásához szükséges 60 fős többségük, a demokraták ugyanis a támogatásért cserébe több millió amerikai lejáró egészségügyi juttatásának a meghosszabbítását követelték, hogy elkerüljék az egészségbiztosítási árak növekedését. A republikánusok ezt elutasították.

„Csak megpróbálnak megfélemlíteni minket. És nem fognak sikerrel járni” – mondta Chuck Schumer, a szenátusi demokraták első embere egy nappal azután, hogy a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal és más kongresszusi vezetőkkel.

John Thune republikánus frakcióvezető a sikertelen rövid távú kiadási javaslatot „pártsemleges” intézkedésként jellemezte. „Ami megváltozott, az az, hogy Trump elnök van a Fehér Házban. Erről szól ez az egész. Ez politika. És nincs érdemi ok arra, hogy kormányzati leállás legyen” – nyilatkozta a dél-dakotai republikánus szenátor.

Az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása 35 napig tartott 2018 decembere és 2019 januárja között, Trump első hivatali ideje alatt.

