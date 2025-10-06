ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Sosem látott csúcson az arany ára

Infostart

A nemesfém unciánkénti árfolyama hétfőn történelmi csúcsot döntött, amikor 3900 dollár fölé emelkedett.

Az arany ára hétfőn átlépte a 3900 dolláros unciánkénti szintet, ezzel ismét történelmi csúcsra emelkedett a jegyzés. A drágulást elsősorban a befektetők menekülőeszköz iránti kereslete hajtotta, miután egyre nagyobbak az aggodalmak az elhúzódó amerikai kormányzati leállás miatt – írja a Portfolio.

Múlt hét pénteken ismét sikertelen volt a szenátusi szavazás az USA következő évi költségvetéséről. Ez több fontos makrogazdasági adat, köztük a szeptemberi mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági jelentés közzétételét is késlelteti. A befektetők így kénytelenek alternatív mutatókra támaszkodni, amelyek a munkaerőpiac gyengülését jelzik, és tovább erősítik a kamatcsökkentési várakozásokat.

A piaci árazások jelenleg mintegy 95 százalékos valószínűséget mutatnak egy 25 bázispontos kamatvágásra októberben, és 84 százalékos esélyt egy újabb, hasonló lépésre decemberben. Friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára.

Az arany idén már közel 50 százalékkal drágult, a folyamatot az erősödő gazdasági és geopolitikai bizonytalanság, a várható újabb kamatcsökkentések, a jegybanki aranyvásárlások és az ETF-beáramlások egyaránt támogatta.

Kezdőlap    Gazdaság    Sosem látott csúcson az arany ára

2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
