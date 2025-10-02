ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Az amerikai törvényhozás, a kongresszus washingtoni épülete, a Capitolium 2025. január 20-án hajnalban, Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatásának napján.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Brendan McDermid

Csizmazia Gábor a kormányzati leállásról: nem rendkívüli, de egyre kellemetlenebb a helyzet Amerikában

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Szerdára virradóra leállt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetést. Nem minden hivatal, csak a nem létfontosságú állami intézmények szüneteltethetik a működést. Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos munkatársával beszélgettünk.

A helyzet nem rendkívüli abból a szempontból, hogy már a korábbi években is volt rá példa, és lényegében az 1980-as évek óta van forgatókönyv a kezelésére – mondta az InfoRádióban Csizmazia Gábor. Az egyes szövetségi intézményeknek előzetesen tervet kell készíteniük azzal kapcsolatban, hogy miben befolyásolja a működésüket a kormányzati leállás, ha nem tudnak megegyezni a költségvetésről. „A nagy kérdőjel, hogy lényegében senki nem tudja, hogy meddig fog tartani” – tette hozzá a szakértő, emlékeztetve, hogy például az első Trump-adminisztráció idején egyszer 35 napig húzódott. Kitért arra is, hogy bár a létfontosságú ügyeket nem érinti a leállás, ezzel együtt komolyabb kellemetlenséget is tud okozni az amerikai és akár külföldi állampolgároknak, ha szeretnének ügyeket intézni vagy bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni.

A kormányzati leállásban érintett mintegy 700 ezer ember ilyenkor kényszerszabadságon van, és be sem mehet a munkahelyére. Technikailag ilyenkor nem kapnak fizetést, de 2019-ben, a 35 napos leállást követően hoztak egy olyan törvényt, miszerint kötelező utólagosan megkapniuk. „Ez amúgy azért kellemetlen, mert az Egyesült Államokban a közalkalmazottak nem havonta kapnak fizetést, hanem kéthetente, tehát egy hosszabb leállást megéreznek a pénztárcájukon” – jegyezte meg az NKE munkatársa. Ugyanakkor vannak olyanok is, akiket a költségvetési vita nem érint, mert egy másik törvény alapján kapják a fizetésüket, nekik annyiban módosul az életük, hogy a kormányzati leállási terv szerint kell végezniük a munkájukat.

A mostani kormányzati leállás hátterében egy korábban elfogadott adójóváírás áll: 2021-ben, a koronavírus-járvány alatt a rendkívüli helyzetre hivatkozva az akkori demokrata többségű kongresszus megszavazta, hogy a legalacsonyabb jövedelmi sávba tartozó amerikaiak kapjanak adójóváírást annak érdekében, hogy olcsóbban juthassanak egészségbiztosításhoz. Ezt 2023-ban ugyan meghosszabbították – miközben a pandémia miatti veszélyhelyzet megszűnt –, de ez 2025 november-decemberében lejár. „Innentől kezdve ismerős a helyzet, mert a demokraták szeretnék meghosszabbítani, ami 24 millió amerikainak az olcsóbb egészségbiztosítását érintheti, míg a republikánusok azt mondják, meghosszabbítható lenne, de nem ebben a formában” – fogalmazott a szakértő. Ha nem fogják meghosszabbítani, akkor az érintett emberek, akik ezáltal elveszítik az adójóváírási lehetőségüket, csak magasabb díj mellett tudnak majd egészségbiztosítást kötni, amit viszont nem biztos, hogy mindenki megengedhet magának.

A szakértő szerint nagy kérdés, hogy ez mely politikusoknak „égne jobban a körmükre”. A republikánusok arra számítanak, hogy a demokratákéra, de nemcsak azért, mert általában ez a várakozásuk, hanem azért is, mert ők voltak azok, akik legutóbb úgy szavazták ezt meg, hogy idén év végén lejárjon. Hozzátette: bár a republikánusoknak többségük van mindkét házban, de nem akkora, hogy ezt átvigyék; 60 szavazat szükséges, amiből nekik 53 van, hárman átszavaznak, két demokrata és egy független, magyarán még négy hiányzik, így a demokraták oldalán pattog a labda. „Négy olyan emberre várnak, akik olyan államokból jönnek, ahol a következő félidős választásokon, jövő novemberben igen komoly megmérettetésre számíthatnak. Ezért sokan abban reménykednek, főleg a republikánus oldalon, hogy ez igazából csak idő kérdése, legfeljebb egy-két hét, lehet, hogy csak néhány nap, és meglesz a többség” – magyarázta Csizmazia Gábor a kormányzati leálláshoz vezető vita lényegét, hozzátéve: ez nem újdonság, gyakran használják politikai zsarolásra a politikai felek, hogy megkapják, amit akarnak, kellemetlen helyzetbe hozva a másik oldalt.

Csizmazia Gábor a kormányzati leállásról: nem rendkívüli, de egyre kellemetlenebb a helyzet Amerikában

egyesült államok

költségvetés

leállás

csizmazia gábor

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Washington az ukrán mélységi csapásokat is hírszerzési adatokkal támogatná

Az amerikai elnök döntött: Washington hírszerzési adatokat oszt meg Ukrajnával, hogy Kijev mélyen orosz területen csapjon le. Felmerült: nagy hatótávú Tomahawk robotrepülőgépeket kaphat Kijev.
 

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Kezd magához térni a dollár

Kezd magához térni a dollár

A dollár gyengülésével indult a csütörtöki kereskedés, amelynek hátterében elsősorban az amerikai kormányzati leállás áll. Délelőtt a magyar fizetőeszköz az euróval szemben enyhén gyengült, ugyanakkor a dollárral szemben erősödni tudott. A forintot továbbra is támogatja a magas hazai kamatkörnyezet. Az amerikai kormányzati bénultság következményeként több fontos makroadat sem lát napvilágot.

Döbbenetes fotókon: szőnyegbombozással is felér, amit a vízügy ezzel a folyónkkal művelt

Döbbenetes fotókon: szőnyegbombozással is felér, amit a vízügy ezzel a folyónkkal művelt

Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli rendbetétele: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot.

Counter-terror police to give update after two die in Manchester synagogue attack

Counter-terror police to give update after two die in Manchester synagogue attack

A third person, the suspect, was shot dead by police - video showed a man with items strapped around his waist. The attack happened on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar.

2025. október 2. 16:24
Merénylet a manchesteri zsinagógánál: új információk érkeztek
2025. október 2. 14:48
A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson
