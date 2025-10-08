ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.36
usd:
336.93
bux:
101811.05
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sébastien Lecornu új francia miniszterelnök nyilatkozatot tesz a kormányalakítási tárgyalások megkezdése előtt a párizsi kormányfői rezidencia, a Matignon-palota udvarán 2025. október 3-án. Sébatien Lecornut szeptember 9-én nevezte ki Macron elnök, miután elődjét, Francois Bayrout az önmaga által kért bizalmi szavazáson a képviselők megbuktatták a tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási csomag miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard

Emmanuel Macron megkapaszkodhat az utolsó szalmaszálban

Infostart / MTI

A két nappal ezelőtt lemondott francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu szerint a Nemzetgyűlés "feloszlatásának perspektívája távolodik", miután a politikai válság megoldása érdekében megkeresett pártok hajlandónak tűnnek arra, hogy megállapodjanak a jövő évi költségvetésről.

"Mindenki egyetért abban, hogy a költségvetési hiánycélt 5 százalék alá kell vinni (...), vagyis 2026-ra 4,7 és 5 százalék között kell lennie" - tette hozzá az ügyvivő kormányfő szerdán elmondott rövid nyilatkozatában.

Franciaország GDP-arányosan 4,7 százalékos deficittel számolt jövőre.

Sébastien Lecornu azelőtt nyilatkozott, hogy fogadta a szocialisták képviselőit, akik egy baloldali miniszterelnök kinevezését és a 2023-ban kihirdetett nyugdíjreform felfüggesztését követelik a kormány támogatásáért cserébe. Ez viszont a kormányt eddig támogató jobbközép Köztársaságiaknak és a centrista Horizontok nevű pártnak mindeddig "vörös vonalat" jelentett.

A szeptember 9-én kinevezett kormányfő alig 14 órával azután jelentette be hétfő reggel a lemondását, hogy megalakította az új kormányt. Az 1958-ban kezdődött V. köztársaság történetében ő a legrövidebb ideig hivatalban maradt miniszterelnök.

Lemondásakor Lecornu arra hivatkozott, hogy a pártok különböző követelései miatt "már nem teljesülnek a feltételek" ahhoz, hogy posztján maradjon. A döntés példátlan politikai válságba sodorta Franciaországot, és kiélezte a befektetők aggodalmait az ország politikai és költségvetési helyzetével kapcsolatban.

Emmanuel Macron államfő megbízta hétfőn az e pillanatban ügyvivőként tevékenykedő miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és "szerda estig folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról", azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról.

A köztársasági elnök környezete jelezte, hogy Emmanuel Macron "kész vállalni a felelősséget" abban az esetben, ha Sébastien Lecornu újabb kudarcot vall a tárgyalásokon. Miután a lemondás lehetőségét Emmanuel Macron korábban kizárta, elemzők szerint ezzel azt üzente, hogy nem zárja ki előrehozott választás kiírását.

A tavaly nyári előrehozott választások nyomán a Nemzetgyűlés háromosztatúvá vált 11 frakcióval, és egyik párt sem tudott abszolút többséget szervezni maga köré. Az elnöki tábor, a centristák és a jobbközép Köztársaságiak támogatták a kisebbségi kormányt, a másik két tábor, a választásokon élen végzett, s a miniszterelnöki széket azóta is követelő baloldali pártok és a Marine Le Pen által fémjeleztett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés pedig ellenzékben politizál.

A felmérések azt mutatják, hogy ha vasárnap rendeznének választásokat, az erőviszonyok nem változnának jelentős mértékben, s egyetlen tömb sem tudná megszerezni az abszolút többséget.

Lecornu - aki a harmadik miniszterelnök a 2024 nyarán tartott előrehozott választások óta és az ötödik Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta - kedden a kormányt eddig támogató pártokkal egyeztetett, szerdán a szocialistákat, a Zöldeket és a kommunistákat fogadja.

Sébastien Lecornu szerda este televíziós interjút ad, miután ismertette az államfővel a tárgyalások eredményeit.

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország nem vesz részt az egyeztetéseken, míg a Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella és frakcióvezetője, Marine Le Pen nem fogadták el a miniszterelnök meghívását.

Marine Le Pen szerdán jelezte, hogy a pártja minden új kormányt meg fog buktatni a Nemzetgyűlésben, és ismételten azt javasolta Emmanuel Macronnak, hogy írjon ki előhozott választásokat vagy pedig mondjon le.

"Mindent megakadályozok. Most már elég volt. Túl sokáig tartott a móka" - fogalmazott. A Nemzetgyűlés "feloszlatását várom vagy (elnöki) lemondást, az is megfelelne nekem" - tette hozzá.

Ezzel egyidőben az Engedetlen Franciaország képviselőházi vezetője, Mathilde Panot is jelezte, hogy a frakciója "megbuktat minden olyan kormányt, amely folytatja a macroni politikát". Ez azt jelenti, hogy a radikális baloldal egy szocialista vezetésű vagy támogatású kormánynak sem adna bizalmat, amennyiben Emmanuel Macron marad az államfő.

A nyomás hétfő óta egyre nagyobb Emmanuel Macronon, miután a hozzá legközelebb álló politikusok is nyíltan bírálják a politikai döntéseit. Egyik volt miniszterelnöke, a Horizontokat vezető Édouard Philippe (2017-2020) pedig kedden "rendezett" és "méltóságteljes" lemondásra szólította fel Emmanuel Macront néhány hónapon belül, "miután a költségvetést elfogadta" a parlament.

Az Odoxa-Backbone közvéleménykutató intézet felmérése szerint, amelyet a Le Figaro című napilap számára készített hétfőn, a franciák 57 százaléka "teljes mértékben felelősnek" tartja a köztársasági elnököt a miniszterelnöke lemondásáért, és 70 százalékuk támogatná az elnök lemondását is.

Kezdőlap    Külföld    Emmanuel Macron megkapaszkodhat az utolsó szalmaszálban

franciaország

kormányválság

emmanuel macron

sébastien lecornu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére
Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

2002-ig visszatekintve idén szeptemberben a második legmagasabb hiányát termelte meg a költségvetés – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a ebben a hónapban, ezzel a teljes éves deficit elérte a 3330 milliárd forintot – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Csiki Gergely.
VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást

Döntött a német parlament: eltörlik a gyorsított állampolgársági eljárást

A német parlament szerdán eltörölte a gyorsított állampolgársági programot. A döntés jól tükrözi Európa legnagyobb gazdaságának számító ország migrációs politikájának gyors változását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el

Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el

A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Macron could nominate a new prime minister in next 48 hours, says outgoing French PM

Macron could nominate a new prime minister in next 48 hours, says outgoing French PM

Sébastien Lecornu had been in office for 26 days when he resigned on Monday - he was given 48 hours by President Macron to make a plan for the "stability" of France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 20:03
Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását
2025. október 8. 19:49
Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére
×
×
×
×