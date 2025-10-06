Újabb kemény fellépés, hogy leszámoljanak az oroszok "nagy trükkjével"

A dán kormány komoly lépésre szánta el magát, hogy fellépjen az Oroszországgal szemben kirótt szankciókat kijátszó árnyékflotta ellen. A cél az oroszokkal üzleti partnerséget vállaló olajszállító hajók feltartóztatása – írja a Portfolio a Bloomberg értesülése alapján.

A kabinet tájékoztatása szerint főleg az idősebb és a régebb óta a vizeken hajózó hajókat figyelik, ezeket ugyanis gyakrabban használja az árnyékflotta, illetve rossz állapotuk miatt a környezetre is károsak lehetnek. Morten Bödskov üzleti miniszter közölte:

meg kell állítani az oroszok „háborús gépezetét”, így ígérete szerint minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek.

A dán politikai vezetés bejelentése tulajdonképpen követi Emmanuel Macron francia elnök múlt heti felhívását, amely szerint minél több országnak fel kell tartóztatnia az oroszokkal együttműködő olajszállító hajókat. Nemrég ugyanis Franciaország északnyugati részén ügyészek vizsgáltak egy olyan hajót, amely nem tudta igazolni nemzetiségét és lobogóját, valamint megtagadta a haditengerészet kéréseit.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió az elmúlt időszakban több száz tankert szankcionált, mivel az indoklás szerint segítették az oroszok olajexportját. Moszkvának ez az egyik fő bevételi forrása az ukrajnai háború finanszírozására, az árnyékflotta pedig nagy segítségére van a korlátozások kijátszásában.