ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.23
usd:
330.79
bux:
100462.96
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Large cargo ship at Shahid Rajai port from Dargahan in low tide from Qeshm island, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

A franciák elengedték az orosz árnyék flotta egyik tankerét

Infostart / MTI

Újra kihajózott pénteken a francia vizekről az orosz árnyékflottának az az olajszállító tankere, amelyet a francia hatóságok hat nappal ezelőtt feltartóztattak a breton partoknál, és "tengeri bűncselekmények" miatt eljárást indítottak ellene.

A Boracay péntekre virradó éjszaka indult el, és pénteken délnyugati irányba hajózott, a Marine Traffic és a Vesselfinder tengerészeti szakportálok szerint, távolodva a nyugat-franciaországi Saint-Nazaire-től, ahová a francia hatóságok szombaton átirányították és kikötésre kényszerítették.

A 244 méter hosszú, benini zászló alatt hajózó tankerre európai uniós szankciók vonatkoznak, mivel az Oroszország által a kőolajeladást sújtó nyugati szankciók megkerülésére üzemeltetett flotta tagja. A hajó egy héttel ezelőtt Dánia közelében járt, ahol drónok zavarták meg repülőterek forgalmát.

A tankhajó, amely a francia igazságszolgáltatás szerint "jelentős olajrakományt" szállított, a fedélzeti automatikus azonosító rendszeréből (AIS) származó adatok szerint pénteken a Szuezi-csatorna felé tartott, ami arra utal, hogy visszatérhetett eredeti útvonalára, amely a Szentpétervár közelében található Primorszk kikötőjéből az északnyugat-indiai Gudzsarát állambeli Vadinar felé vezetett, ahol egy kőolaj-finomító komplexum működik.

A hajó parancsnoka és másodtisztje - mindketten kínai állampolgárok - néhány órával korábban visszatértek a fedélzetre, miután "őrizetbe vételük után visszavitték őket a hajójukra" - közölte az AFP hírügynökséggel egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

Az illetékes francia ügyészség csütörtökön azt közölte, hogy a kapitánynak 2026 februárjában a nyugat-franciaországi Brestben kell megjelennie a bíróságon "ellenszegülés" miatt. A másodtiszt ellen nem indult eljárás. A hajót szombaton tartóztatták fel a francia hatóságok, majd a bresti ügyészség a hajó hovatartozását igazoló okmányok hiánya, illetve ellenszegülés miatt indított eljárást.

Az Európai Unió szerint 444 hajó tartozik az orosz "árnyékflottához".

Ez a katonai akció Párizs azon szándékát jelzi, hogy "nyomást gyakoroljon az árnyékflottára, mert ez egyértelműen csökkenti Oroszország képességét, hogy finanszírozza háborús erőfeszítéseit" Ukrajnában - mondta Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

Az államfő szerint a flottához köthető olajkereskedelem több mint 30 milliárd eurót jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását. A francia hatóságok szerint az árnyékflottának naponta 10-15 hajója halad el a breton partoknál.

A feltartóztatott hajót, amely az opensanctions.org honlap szerint többször változtatott nevet, illetve gaboni, Marshall-szigeteki és mongóliai lajstromszámokat, a The Maritime Executive című szakportál szerint azzal is gyanúsítják, hogy köze volt a minapi drónos berepülésekhez, amelyek megzavarták a dániai légiforgalmat. A portál szerint a hajóról indíthatták a drónokat. Ezzel a témával kapcsolatban azonban Emmanuel Macron szerdán óvatosságra intett.

Kezdőlap    Külföld    A franciák elengedték az orosz árnyék flotta egyik tankerét

oroszország

tankhajó

árnyékflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A túlterhelt HÉV és a fokozódó zajszint miatt okoz aggodalmat az új óbudai lakópark

A Fővárosi Közgyűlés és az óbudai képviselő-testület sem gördített akadályt a Filatorigátra tervezett csaknem 1400 lakásból és 7500 négyzetméternyi üzletből és irodából álló lakópark elé. Óbuda 1,2 milliárd forintot kap, a főváros pedig 140 lakást, amelyet tíz évig bérlakásként hasznosíthat. A beruházó számos infrastrukturális fejlesztést vállalt, a civilek azonban az autóforgalom növekedése miatt aggódnak.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iszonyatos ítéletidő csapott le a népszerű európai üdülőhelyre: többen meghaltak, kihirdették a szükségállapotot

Iszonyatos ítéletidő csapott le a népszerű európai üdülőhelyre: többen meghaltak, kihirdették a szükségállapotot

Több ember is életét vesztette Bulgária délkeleti részén, Elenite városában, amikor a heves esőzés következtében hatalmas áradás lepte be a települést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mostantól minden felújítás könnyebb: így kaphatsz profi támogatást a tervezéstől a kivitelezésig

Mostantól minden felújítás könnyebb: így kaphatsz profi támogatást a tervezéstől a kivitelezésig

Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Families pay tribute to courage of victims who kept out synagogue attacker

Adrian Daulby, 53, and Melvin Cravitz, 66, were both killed as they tried to prevent the attacker entering the building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 20:23
Letiltotta a bevándorlási hivatal mozgását követő alkalmazásokat az Apple
2025. október 3. 19:05
Donald Trumpnak elege lett a Hamászból
×
×
×
×