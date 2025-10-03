A franciák elengedték az orosz árnyék flotta egyik tankerét

A Boracay péntekre virradó éjszaka indult el, és pénteken délnyugati irányba hajózott, a Marine Traffic és a Vesselfinder tengerészeti szakportálok szerint, távolodva a nyugat-franciaországi Saint-Nazaire-től, ahová a francia hatóságok szombaton átirányították és kikötésre kényszerítették.

A 244 méter hosszú, benini zászló alatt hajózó tankerre európai uniós szankciók vonatkoznak, mivel az Oroszország által a kőolajeladást sújtó nyugati szankciók megkerülésére üzemeltetett flotta tagja. A hajó egy héttel ezelőtt Dánia közelében járt, ahol drónok zavarták meg repülőterek forgalmát.

The French Navy has interdicted the Russian Shadow Fleet tanker MV Pushpa in the Bay of Biscay.



Pushpa was suspected of launching drones into Danish airspace before changing its name to Boracay.



(Src: https://t.co/sFfcWStVSM, @MT_Anderson, @tom_bike)pic.twitter.com/MOlcbK9ulg — Naval Forces Tracker (@NavForTracker) October 2, 2025

A tankhajó, amely a francia igazságszolgáltatás szerint "jelentős olajrakományt" szállított, a fedélzeti automatikus azonosító rendszeréből (AIS) származó adatok szerint pénteken a Szuezi-csatorna felé tartott, ami arra utal, hogy visszatérhetett eredeti útvonalára, amely a Szentpétervár közelében található Primorszk kikötőjéből az északnyugat-indiai Gudzsarát állambeli Vadinar felé vezetett, ahol egy kőolaj-finomító komplexum működik.

A hajó parancsnoka és másodtisztje - mindketten kínai állampolgárok - néhány órával korábban visszatértek a fedélzetre, miután "őrizetbe vételük után visszavitték őket a hajójukra" - közölte az AFP hírügynökséggel egy, a nyomozáshoz közel álló forrás.

?Le pétrolier russe Pushka/Boracay, de la « flotte fantôme russe », reprend tranquillement sa route vers le canal de Suez avec son équipage au complet…



Tout ce tapage médiatique anxiogène n’avait donc AUCUN fondement juridique interne comme externe…pic.twitter.com/BYarxEAu93 — Gabriel de Varenne (@G_deVarenne) October 3, 2025

Az illetékes francia ügyészség csütörtökön azt közölte, hogy a kapitánynak 2026 februárjában a nyugat-franciaországi Brestben kell megjelennie a bíróságon "ellenszegülés" miatt. A másodtiszt ellen nem indult eljárás. A hajót szombaton tartóztatták fel a francia hatóságok, majd a bresti ügyészség a hajó hovatartozását igazoló okmányok hiánya, illetve ellenszegülés miatt indított eljárást.

Az Európai Unió szerint 444 hajó tartozik az orosz "árnyékflottához".

Ez a katonai akció Párizs azon szándékát jelzi, hogy "nyomást gyakoroljon az árnyékflottára, mert ez egyértelműen csökkenti Oroszország képességét, hogy finanszírozza háborús erőfeszítéseit" Ukrajnában - mondta Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

Az államfő szerint a flottához köthető olajkereskedelem több mint 30 milliárd eurót jelent Oroszország költségvetésének, és lehetővé teszi az Ukrajna elleni háborús erőfeszítések 30-40 százalékának finanszírozását. A francia hatóságok szerint az árnyékflottának naponta 10-15 hajója halad el a breton partoknál.

? INFO - #France : Un pétrolier de la « flotte fantôme » russe a été arraisonné au large de la côte par la marine française.

Baptisé « #Pushpa » ou « #Boracay », ce navire de 244 m battant pavillon du #Bénin est sous sanctions européennes, car utilisé par #Moscou pour… pic.twitter.com/JQ6qPgZpen — FranceNews24 (@FranceNews24) October 1, 2025

A feltartóztatott hajót, amely az opensanctions.org honlap szerint többször változtatott nevet, illetve gaboni, Marshall-szigeteki és mongóliai lajstromszámokat, a The Maritime Executive című szakportál szerint azzal is gyanúsítják, hogy köze volt a minapi drónos berepülésekhez, amelyek megzavarták a dániai légiforgalmat. A portál szerint a hajóról indíthatták a drónokat. Ezzel a témával kapcsolatban azonban Emmanuel Macron szerdán óvatosságra intett.