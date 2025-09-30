Kémkedés miatt elítélték egy AfD-s politikus volt asszisztensét

Jian G-t azzal vádolták, hogy adatokat és bizalmas dokumentumokat adott át a kínai hírszerzésnek, mialatt Krah asszisztenseként dolgozott az Európai Parlamentben 2019 szeptembere és 2024 áprilisa között. Az ügyészség szerint a férfi 2002 óta állt kapcsolatban a kínai titkosszolgálattal, és az AfD vezető politikusairól és külföldön élő kínaiakról is gyűjtött személyes adatokat.

A bíróság előtt a vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, és azt állította, hogy nem dolgozott a kínai hírszerzésnek.

Egy év és kilenc hónap börtönbüntetést kapott Jian G. egyik tettestársa, egy kínai nő, aki a lipcsei repülőtéren egy logisztikai vállalat alkalmazottjaként az ott megforduló repülőjáratokról, rakományokról és utasokról adott át információkat. A nő az adatok gyűjtését elismerte, de azt mindvégig tagadta, hogy a kínai hírszerzés ügynöke volt.

Maximilian Krah-val szemben EP-képviselői hivatalához kötődően megvesztegetés és pénzmosás gyanújával kapcsolatban külön vizsgálat folyik. A tavalyi EP-választás előtti kampány idején kirobbant botrányok miatt végül eltávolították őt az AfD listavezetői helyéről, jelenleg a német szövetségi parlament tagja.