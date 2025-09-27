ARÉNA
Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Az oroszok drónokkal támadtak ukrán civileket

Infostart / MTI

Orosz dróntámadás érte Odessza megye vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, károk keletkeztek, és legalább 26 vonat késéssel közlekedik - közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság.

A támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki. "Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől" - tette hozzá a vasúttársaság.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést, a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült.

Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen - közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.

