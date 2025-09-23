ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.79
usd:
330.11
bux:
98804.66
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Elhagyja a washingtoni Fehér Házat a Donald Trump leköszönő amerikai elnököt és feleségét, Melania Trumpot szállító elnöki helikopter 2021. január 20-án reggel, Joe Biden demokrata párti megválasztott amerikai elnök beiktatási ünnepségének napján. Az ünnepélyes eseményen Donald Trump nem vesz részt.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

Lézert irányítottak Donald Trump helikopterére

Infostart

A hatóságok az ilyen cselekményeket a lehető legszigorúbban büntetik, mert komoly veszélyt jelentenek a repülésbiztonságra.

Szövetségi bűncselekmény vádjával letartóztatták azt a 33 éves washingtoni férfit, aki szombaton egy lézer mutatóceruzával világított az épp Donald Trumpot szállító Marine One nevű helikopterre – számolt be az Euronews, amit a hvg.hu szemlézett.

A férfira egy, a Fehér Ház körül az elnök várható érkezése miatt járőröző ügynök figyelt fel, amint a járdán félmeztelenül, maga elé hangosan beszélve járkált. Mikor az ügynök zseblámpájával a férfira világított, az piros fényű lézer pointerével előbb őt vakította el, majd az éppen fölöttük alacsonyan elrepülő elnöki helikopterre irányította azt, amivel az ügynök szerint veszélyeztette a gép biztonságos repülését.

A zavartan viselkedő férfi, akinél később egy kisebb kést is találtak, őrizetbe vételekor bocsánatot kért tettéért, kijelentve, hogy mindenféle tárgyra ráirányította a lézerét, és nem tudta, hogy a helikopter ilyen zavarása bűncselekmény.

Kezdőlap    Külföld    Lézert irányítottak Donald Trump helikopterére

egyesült államok

washington

bűncselekmény

letartóztatás

helikopter

lézer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Enyhe esés Amerikában

Enyhe esés Amerikában

Az ázsiai tőzsdék nem követték le a tegnapi jó amerikai hangulatot, hiszen vegyes mozgásokat produkáltak a vezető indexek ma reggel. Európában ennél azért jobb az összkép, a tegnapi oldalazás után jelentős pluszban vannak az európai tőzsdék. Az USA-ban egyelőre nincs határozott irány, vegyes elmozdulásokat mutatnak a vezető részvényindexek. Ami a makrogazdasági eseményeket illeti, itthon az MNB a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatszintet, közben pedig a befektetők Jerome Powell amerikai jegybankelnök mai beszédét várják. Az arany ára eközben ismét új történelmi csúcsra került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rekordfogás a 120 órás nagyhalfogó versenyen: videón a szenzációs halvacsora is

Rekordfogás a 120 órás nagyhalfogó versenyen: videón a szenzációs halvacsora is

Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti zsákmányt mérlegelt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump takes aim at other countries' border and climate policies in wide-ranging UN speech

Trump takes aim at other countries' border and climate policies in wide-ranging UN speech

Trump says Europe is "in serious trouble" because of migration, calls climate change a "con job", and criticises the UN itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 19:14
Gyilkolja az olaszokat a hőség, de Magyarország is veszélyes zónában
2025. szeptember 23. 17:28
Tömeges gyilkosságok – három fő vádpont Rodrigo Duterte ellen
×
×
×
×