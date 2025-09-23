Lézert irányítottak Donald Trump helikopterére

Szövetségi bűncselekmény vádjával letartóztatták azt a 33 éves washingtoni férfit, aki szombaton egy lézer mutatóceruzával világított az épp Donald Trumpot szállító Marine One nevű helikopterre – számolt be az Euronews, amit a hvg.hu szemlézett.

A férfira egy, a Fehér Ház körül az elnök várható érkezése miatt járőröző ügynök figyelt fel, amint a járdán félmeztelenül, maga elé hangosan beszélve járkált. Mikor az ügynök zseblámpájával a férfira világított, az piros fényű lézer pointerével előbb őt vakította el, majd az éppen fölöttük alacsonyan elrepülő elnöki helikopterre irányította azt, amivel az ügynök szerint veszélyeztette a gép biztonságos repülését.

A zavartan viselkedő férfi, akinél később egy kisebb kést is találtak, őrizetbe vételekor bocsánatot kért tettéért, kijelentve, hogy mindenféle tárgyra ráirányította a lézerét, és nem tudta, hogy a helikopter ilyen zavarása bűncselekmény.