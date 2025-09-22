Fordulat Németországban: 2011 óta először csökken a menekültek száma

2011 óta először csökkent a Németországban élő menekültek száma – derült ki a német kormánynak a Die Linke párt parlamenti adatigénylésére adott válaszából. A Handelsblatt cikke szerint a közölt számok tartalmazzák mindazokat, akik pár hónapja vagy akár már néhány éve Németországban élnek, és beleértendőek az Ukrajnából menekültek is. 2025 első félévében a kormányzati adatok alapján körülbelül 50 ezerrel csökkent az országban élő menekültek száma –

a 2024-es év végi 3,545 millióról a jelenlegi 3,495 millióra.

A Die Linke elemzése szerint bár továbbra is beutaznak migránsok és háborúk elől menekülők az országba, de ezzel szemben növekvő számú kitoloncolás és kiutazás áll. Mindemellett sokan megszerezték a német állampolgárságot is, 2024-ben például 83 150 egykori szíriai állampolgárságú személy jutott német útlevélhez.

A számok alapján jelenleg körülbelül 492 ezer menekültnek van bizonytalan státusza. Az Ukrajnából menekültek száma július végén 1,27 milliót tett ki.

Mindeközben az év első felében egész Európában jelentősen csökkent a menedékkérők száma. Egy szeptember 8-án kijött EUAA-jelentés szerint 2025 június végéig 399 ezer új menedékkérelmet nyújtottak be, ez 2024 első félévéhez képest összességében 114 ezres, tehát 23 százalékos csökkenést jelent.

Megváltozott a fő célországok listája is: Németország az első féléves adatok szerint most először nem a menedékkérelmek első számú európai célpontja. A listát Franciaország vezeti 78 ezer kérelemmel, alig megelőzve Spanyolországot (77 ezer kérelem), Németország pedig a harmadik helyen áll 70 ezer kérelemmel. Ugyanakkor szigorítottak a hatóságok is, az „elismerési arány” az eddig mért legalacsonyabb szintre csökkent. Ez azt jelenti, hogy első körben a beérkezett kérelmek 25 százalékát hagyták jóvá.