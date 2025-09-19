ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Várakozó utasok a londoni Gatwick repülőtéren 2018. december 20-án, miután drónokat észleltek a térségben, és emiatt lezárták a brit főváros második legnagyobb forgalmú légi kikötőjét.
Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

A Covid tönkretette a brit repülőmenetrendet is

Infostart

Az összetevőket kutatva vita van, de tény: a késés egyre nagyobb.

A Covid óta képtelenek betartani a menetrendet a brit légitársaságok; mint az Economx "Which?" érdekvédő egyesülés adataira támaszkodó cikkéből kiderül, az okokat keresgélve nagy egymásra mutogatás zajlik, de a munkabeszüntetések és a légiforgalmi irányítók hiánya fontos összetevő lehet.

Az adatok elsősorban a késve indulást nézték számos légitársaság adataiból. A legrosszabb teljesítményt a Tui nyújtotta, amelynek csak 59,2 százaléka indult el az Egyesült Királyságból a tervezett időponttól számított 15 percen belül, míg 2019-ben ez az arány még 67,2 százalék volt. A British Airways járatainak 68,7 százaléka indult a 15 perces tűréshatáron belül, míg 2019-ben 71,5 százaléka. A Jet2 esetében az arány 68,0 százalékra csökkent 81,8 százalékról, az easyJet-nél 67,8 százalékra 70,6 százalékról,
a Ryanair járatok 66,5 százalékra 77,8-ról, a Wizz Air esetében pedig 66,0 százalékra 66,8 százalékról.

Az európai légiforgalmi irányítási szervezet, az Eurocontrol tájékoztatása szerint

egyes hálózatokban a légiforgalmi irányítók száma 10-20 százalékkal marad el a szükségestől.

Az Egyesült Királyság légiforgalmi szolgálata, a Nats azonban azt állítja, hogy teljes létszámmal dolgozik. Tehát még ebben sincs egyetértés.

