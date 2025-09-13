Most Maros megyében támadt a medve

Medve támadt egy 66 éves férfira az erdélyi Maros megyében, Erdődubiste (Dubistea de Padure) település közelében. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett - közölte szombaton a Maros megyei rendőrfelügyelőség.

A News.ro által idézett rendőrségi jelentés szerint a 66 éves férfira a falu határában támadt rá a nagyvad délben, miközben mezőgazdasági területén dolgozott. Az áldozatnak a súlyos sérülései ellenére sikerült eljutni a faluba, és a 112-es sürgősségi hívószámon értesíteni a hatóságokat.

Több mentőegység is a helyszínre érkezett, ahol ellátták a sebesültet. A rendőrök is a helyszínre siettek, hogy átkutassák a környéket. Az ügyben hatósági vizsgálat indult - közölték.

A Maros megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a csendőrök és a Maros megyei vadászegyesület és a helyi önkormányzat illetékesei is kiszálltak a helyszínre, hogy felkutassák, hova menekült a támadó nagyvad.